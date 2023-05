Adelante hace el ridículo con un programa electoral escrito en andaluz inventado

Los usuarios de la red se ceban con la formación de Teresa Rodríguez tras el 'atentado gramatical' cometido durante 40 páginas y le recuerdan que el andaluz se habla, pero no se escribe.

La formación de Adelante Andalucía está inmersa en la precampaña electoral de cara al 28 de mayo y entre la presentación de candidatos y programas ha querido impregnarse de todo el andalucismo del que hace gala y le ha asestado un golpe mortal a la gramática de la lengua española.

El partido que lidera Teresa Rodríguez ha presentado en la localidad sevillana de Dos Hermanas un programa electoral escrito en 'andaluz' y los usuarios de las redes sociales no dejan pasar la oportunidad de hacer bromas al respecto, alguno lo describe como un "meme de 40 páginas". No es para menos porque lejos de defender el andaluz ponen en cuestión la formación de los andaluces, que leen y escriben perfectamente el castellano, pero le imprimen su particular acento dependiendo de la provincia o comarca en la que nos encontremos.

Hablamos andaluz y escribimos español. A ver mermados que tenemos dos premios Nobel en literatura y escribimos la primera gramática del español, dejad de buscar subvenciones y paguitas con esto que duele a los ojos. — J Dguez (@jadgaston) May 7, 2023

El andaluz es rico y variado, pero el andaluz se habla, no se escribe. Sirve para comunicarse y dentro de sus muchas peculiaridades se acortan palabras y se enlazan con otras, en esa 'economía del lenguaje' típica de esta tierra, en el que la agilidad para entenderse es una de las señas de identidad. Igual se sesea en Sevilla que se cecea en Cádiz, por lo que este programa electoral, en el caso de alguien sea capaz de traducirlo, sólo serviría para un territorio muy concreto y no para toda Andalucía.

Esto más que dar valor a las hablas andaluzas (que es lo que son, hablas y no un idioma), es difícil de leer. Una de las riquezas del Andaluz está en su capacidad de agilizar y de decir más en menos, no en complicar la comunicación, como es este caso. Menuda estupidez. — Neno Sánchez (@nenosanchez_) May 7, 2023

¿En andaluz de dónde? ¿De la comarca? ¿De Córdoba capital? ¿De Chiclana? ¿De Almería? ¿De Jaén?

¿En variedad seseante o ceceante? ¿Aspirando todas las eses implosivas, sólo algunas? ¿Con el n° de timbres vocálicos de qué habla?

¿O pretendéis que en toda la región se habla igual? — Bellator Philologus. Filología de combate ✊🏻 (@MusarumPhebique) May 7, 2023

Y es que este texto empieza así: "Er programa elêttorâh de Adelante Andaluçía, nuêttra oha de ruta pa lô próççimô cuatro añô de lehîl-latura, êttá baçao en el rêppeto a la bida umana y a la biodiberçidá, en la açunçión de lo finito de lô recurçô de êtte planeta". Este sólo es el aperitivo de un amplio repertorio de barbaridades que lo único que deja a los andaluces en ridículo. Para cualquiera sería un error que un castellano, que suele cometer laismos los dejara por escrito, pues esto de "bida umana" es lo mismo.

Si a alguien le 'sangran los ojos' al repasar el programa de Adelante que no se preocupe porque el objetivo es ese mismo, llamar la atención, más que comprender su contenido, que es casi imposible de descifrar.