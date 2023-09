El apuñalamiento en Jerez abre un duro debate en la red: Bullying y Asperger

El caso del menor que ha atacado con dos cuchillos a varios compañeros y profesores de su instituto ha desatado una oleada de opiniones y más tras declarar que ha "explotado, no podía más".

Un joven de 14 años, alumno del Instituto Elena García Armada del barrio de San José Obrero, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha causado el pánico a primera hora de la mañana en su centro educativo. El menor ha atacado con dos cuchillos a cinco personas: dos compañeros de clase y tres profesores. Así lo han confirmado las fuerzas de seguridad y muchos alumnos que han narrado lo ocurrido a los medios de comunicación, a los que, además de la violencia vivida, también han desvelado detalles que hacen girar el caso.

Y es que el autor del ataque era un "chico tranquilo" que pasaba "mucho tiempo solo en el recreo" y que "no era conflictivo". Pero a primera hora de la mañana, sobre las 8.25 horas, nada más comenzar las clases su actitud era distinta: "de enfado". Según los testigos, el jóven ha sacado dos navajas de su mochila y ha agredido a un compañero de su aula de 3º de la ESO, con el que al parecer se llevaba mal, atacándole por la espalda tras gritar "¡te voy a matar!".

"Los voy a matar".



Hablamos con varios alumnos y profesores del instituto de Jerez donde un alumno ha apuñalado a varios docentes y compañeros.



🎙 @NunezTeresa

🎙 @D_MLobo #Adirecto @canalsur @canalsurcadiz pic.twitter.com/VIVubJsPEL — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) September 28, 2023

La profesora del aula trató de detenerle antes de atacar a otro alumno y resultó herida en un ojo, por lo que ha tenido que ser operada, aunque no reviste gravedad. Tras ello salió al pasillo y fue directamente a otra clase donde hirió al profesor, hasta que fue reducido por otros dos docentes.

Los motivos por ha podido explotar

Ante las llamadas a emergencias desde el centro llegó rápidamente la Policía Nacional que se encontró al joven tranquilo y se entregó sin resistencia. Mientras lo detenían afirmó: "He explotado, ya no podía más". Detrás de esta frase, que ha descrito un testigo, podría haber un caso de bullying, aunque según confirma la consejería de Educación no existía un protocolo abierto sobre acoso escolar a este menor en el centro.

Sin embargo, los compañeros del atacante relatan que algunos estudiantes "se metían con él" y "le gastaban bromas". El día antes lo habían mojado tras un incidente en el patio, lo que podía haber sido el detonante, ya que incluso avisó a su mejor amigo para que no fuera a clase ese día. Otros agregan que tiene Asperger, por lo que se ha desatado una fuerte polémica en la sociedad andaluza, que ha llegado al pleno del Parlamento y a las redes sociales.

En el bullying hay 3 tipos de víctimas:



🥺Los que se aguantan.

😡Los que se defienden.

⚫️Los que se suicidan.



Que metan al asperger en esto es de irresponsables que no tienen ni idea de lo que es el autismo y están haciendo un daño terrible a muchas familias. #stopbullying — David Gallardo (@davigallardo) September 28, 2023

Una persona con Asperger lo tiene muchísimo peor y más al día de hoy, entre las redes y que te puedan grabar.



Si un niño sin el síndrome no sabe cómo pedir ayuda uno con Asperger lo tiene mil veces peor.



Lo peor que ahora sus acosadores quedarán como víctimas. — JoseKid (@JoseKid27) September 28, 2023

Integración y vigilancia

Una vez que se resuelva la investigación se podrán esclarecer muchas de las dudas sobre el caso, mientras se cuestiona la protección de los menores ante el acoso escolar, la actuación desde los centros educativos y administraciones, así como la necesidad de seguir trabajando en la inclusión en las aulas.

Pues a lo mejor miraban para otro lado, o no les parecían para tanto "las bromitas" q le hacían. O les ha herido al intentar reducirle, no lo sé. Hay q ponerse en el lugar del chico, con asperger no sabe gestionar los sentimientos igual q el resto, necesitan ayuda. — estherchi 🇪🇦 (@estherchi_73) September 28, 2023

Las personas con Asperger están plenamente integradas en el sistema educativo y, frente a las dificultades para relacionarse en algunas situaciones, sus capacidades intelectuales suelen ser incluso superiores a la media.