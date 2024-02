Pillan la mentira de la ex alcaldesa de Castellón con la cara de la escultura

El boceto original de la estatua del pregonero no lleva la cara del número 4 de la lista del PSOE por lo que la socialista Amparo Marco fue la que exigió cambiar el rostro

Continúa la polémica sobre la escultura del pregonero de Castellón que la ex alcaldesa socialista, Amparo Marco, encargó con la cara del número 4 de su lista electoral, Chema Prades. La ex alcaldesa y actual senadora del PSOE se defiende diciendo que ella no ordenó poner la cara, pero nuevos datos la desmienten y la dejan como mentirosa.

El boceto original del artista Jere para la escultura del pregonero que se encuentra desde hace dos años en un almacén de Murcia nunca tuvo el rostro del número 4 de la lista del PSOE hasta que la ex alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, lo decidió, según ha confirmado la concejal de Cultura y Educación, María España."Una vez más, las pruebas acorralan a la ex alcaldesa y actual senadora socialista por sus mentiras ya que el boceto demuestra que mintió a todos los castellonenses", indican desde el PP.

Según María España, fue tras la reunión que mantuvo en el mes de agosto de 2022 con el escultor Jere cuando Amparo Marco le indicó que cambiara la cara por la del número 4 de la candidatura del PSOE y fichaje estrella de su lista. “El único objetivo era beneficiar electoralmente al partido de Amparo Marco, y que hoy debería formar parte del Libro Guinnes de los Récords como el mayor 'simpa' de la historia de Castellón”, señala la concejala del PP.

"El escándalo del impago de una escultura para la que no había informe de valoración económica o tasación, y para la que se solicitó máxima discreción por parte de la ex alcaldesa al artista, sigue siendo un clamor y todavía no hemos escuchado a la senadora dar una explicación a los castellonenses", continúa denunciando el PP, que planteará una reprobación formal en el pleno a la senadora y ex alcaldesa Amparo Marco por el “escándalo”.