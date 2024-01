Sigue el esperpento de la ex alcaldesa de Castellón: “me dejó con el culo aire”

La socialista Amparo Marco, actual senadora, justifica que no pagó los 130.000 euros de la estatua con la cara del número 4 del PSOE porque “iba a ganar” y el artista estalla

La polémica de la ex alcaldesa de Castellón y actual senadora del PSOE, Amparo Marco, que encargó una escultura de 130.000 euros del pregonero con la cara del candidato número 4 de su lista electoral y encima no pagó luego la obra la artista, sigue creciendo y ya se ha convertido en tema nacional entre las surrealistas explicaciones de la propia dirigente socialista para intentar justificar el pufo.

De esta forma, Amparo Marco ni corta ni perezosa justifica que no pagó la famosa estatua del pregonero al artista José Manuel García Cerveró Jere porque “iba a ganar las elecciones”, cosa que luego por cierto no ocurrió. La ex alcaldesa socialista de Castellón señala que ella encarga la escultura con la cara de Chema Prades antes de saber que éste sería su fichaje estrella y número 4 en la lista, y que el artista empezó a hacer la obra antes de cobrarla y tener contrato porque “estaba muy ilusionado”.

Sin embargo, José Manuel García Cerveró Jere no da la misma versión y dice textualmente que “me dejaron con el culo al aire” y que “me dijeron en repetidas ocasiones que la cosa fuera discreta” en relación al encargo de la escultura y la petición de que llevara la cara de Chema Prades, número 4 de la lista del PSOE.

Y mientras Amparo Marco da explicaciones un tanto esperpénticas y el tema es ya una parodia nacional, ahora es el gobierno del PP quien tiene heredada la patata caliente de la escultura, que ya ha anunciado que pagará al artista y se llevará la estatua del almacén de Murcia donde ahora está almacenada para ponerla en las calles de Castellón, eso sí, con otra cara.