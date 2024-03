La razón por la que las últimas imágenes de Kate Middleton no son de una "doble"

Las teorías de las conspiración sobre el verdadero estado de la princesa de Gales se han disparado de tal manera que hasta un vídeo en movimiento ha generado polémica y sospechas de montaje.

La teoría de la conspiración en torno a Kate Middleton ha alcanzado tales dimensiones que ahora cada vez que se hace algo para poner fin a los rumores y especulaciones solo acaban saliendo nuevas dudas y sospechas.

Y es lo que ha pasado con el reciente vídeo en movimiento de la princesa de Gales llamado a acabar con la conspiranoia internacional que no solo no ha puesto fin a los rumores sino que ha abierto otra nueva brecha: la de una doble de Kate para ocultar la verdad, dicen los fans del misterio y el thriller.

Ni siquiera en un mismo medio se ponen de acuerdo los periodistas sobre si hay gato encerrado o no y sin ir más lejos este martes en el plató de Vamos a Ver se mostraron las primeras imágenes públicas de Middleton saliendo con su marido de una tienda de productos agrícolas en Londres.



Sandra Aladro dejó clara su postura y argumentó la razón por la que no hay doble que valga: "Es clarísimo que es Kate Middleton. Voy a hacer una reflexión y es que cuando un medio de comunicación lanza una exclusiva, le da muchas vueltas, confirma, comprueba todo y analiza porque es una exclusiva".

El motivo por el que el vídeo de Kate Middleton no puede tener truco no convence a todos

Aladro añadió que además "se la dividen The Sun y el portal americano (TMZ). Son conscientes de que va a dar la vuelta al mundo, se juegan su prestigio. No creo que nadie suelte unas imágenes así, yo hablo como periodista, como responsable de un medio de comunicación, sin tener absoluta certeza de lo que están difundiendo. Si se estuvieran equivocando… el daño es irreparable".

PERO CÓMO ES POSIBLE QUE ESTANDO BIEN LA HAYAN CAZADO ANTES TMZ Y THE SUN.



No entiendo a la casa real británica.



No los entiendo.pic.twitter.com/8jEQjmGCAU — Emilio Doménech (@Nanisimo) March 18, 2024

Eso no quita para que haya "una mala gestión en la casa real británica, pero no podemos poner al mismo nivel las redes sociales y los medios de comunicación, que es lo que estamos haciendo. Estamos dando cabida a toda opinión de todo Twitter y de todo el mundo que quiere manifestar sin contrastar y sin comprobación", recalcó la periodista sin terminar de convencer al presentador, Joaquín Prat, que hasta apostaba "mil euros a que no es Kate Middleton".

Igual que él a muchos otros profesionales de los medios les escama mucho el vídeo. Pilar Eyre señaló este martes en el Zoom de Julia en la Onda que "parece que vaya maquillada, una cosa rarísima" y consideró muy extraño que la pareja real estuviese paseando por ese mercado artesanal sin despertar la atención de los viandantes, por lo que no resultaría descabellado que las imágenes publicadas contasen con la presencia de figurantes o actores contratados por la Casa Real.

Entre los negacionistas más convencidos también se encuentra Aurelio Manzano que tras verter hace unos días dos derrotistas teorías recalcó en Twitter que la persona que aparece en el vídeo no es Kate.