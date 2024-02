Victoria Federica protagonista sorpresa del último partido de Pablo Urdangarin

La influencer ha querido sorprender a su primo y ha acudido a Segovia para apoyarle en su último partido de balonmano.

Aunque Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina llevan separados desde hace tiempo, no ha sido hasta hace bien poco que se ha hecho oficial, especialmente tras la portada de la revista Lecturas en la que se veía a Iñaki junto a otra mujer. Tras esas imágenes, a finales del 2023 la Infanta y el exjugador de balonmano hacían oficial su separación firmando el divorcio, una situación que no ha sido nada sencilla para sus cuatro hijos.

Especialmente difícil ha sido para Pablo Urdangarín, quien de los cuatro hermanos ha sido el encargado de dar la cara ante los medios en numerosas ocasiones, aunque siempre lo ha hecho de una manera muy respetuosa. Ante toda esta difícil situación, Pablo Urdangarin ha preferido centrarse en el deporte, concretamente en el balonmano.

Victoria Federica, el último apoyo de Pablo en su partido

Pablo Urdangarin está centrado en los partidos que disputa todos los fines de semana con el equipo Fraikin BM Granollers de balonmano. Esta misma semana viajaban hasta Segovia para jugar contra el Nava de la Asución el sábado, un partido al que asistieron varias personas para animar al hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

No fueron ni sus padres, ni sus hermanos, quien acudió al partido de Pablo para animarle fue su prima, Victoria Federica. Una sorpresa no solo para Pablo, también para todos, ya que se sabe que Victoria tiene una relación muy cercana con su prima Irene pero no se sabía que tenía un vínculo estrecho con Pablo.

Victoria no fue sola, estuvo acompañada por Victoria López-Quesada y el prometido de esta, Enrique Moreno de la Cova e Ybarra. Una tarde de lo más especial para Pablo que contó con la presencia de estos seres queridos en las gradas después del revuelo mediático que ha habido con el divorcio con sus padres.

Según pudieron recoger en el medio Europa Press a la llegada al pabellón del hijo de la Infanta Cristina, Pablo encaraba el partido con mucha motivación. Eso sí, no quiso desvelar cómo estaba tras el divorcio de sus padres o si algún familiar acudiría a animarle.

También pudieron hablar con él al finalizar el partido, al ser preguntado por ese divorcio Pablo simplemente explico que "todo bien", aunque no quiso hablar sobre la posible relación de su padre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. Sobre la visita de su prima Victoria Federica, con quien se fundió en un emotivo abrazo, Pablo explico que iba "todo muy bien".