Ana Rosa Quintana, perpleja: golpes en directo entre Ana Obregón y Lequio

La actriz y presentadora se dirige a El Programa de Ana Rosa con un mensaje para la presentadora y otro, bien distinto, a su ex pareja y quien fuera el padre de su hijo.

Ana Obregón ha presentado este miércoles 7 de junio el libro de su hijo Aless Lequio en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid. Gran parte de las televisiones han realizado conexiones en directo con un evento que tenía el morbo añadido de ver a la presentadora, actriz y bióloga tras su llegada de Miami con su nieta Ana Sandra.

Pero el momentazo televisivo se lo ha llevado Ana Rosa Quintana. La reportera de El Programa de Ana Rosa preguntaba a Obregón e informaba que en ese momento estaban en directo.

Ana Obregón , antes de contestar a la pregunta que más abajo les contamos en Esdiario, ha querido lanzar un mensaje de cariño a Ana Rosa: "me alegro de que estés ahí, que estés bien y que te hayas recuperado, porque sé de lo que estoy hablando".

Cuando la reportera de El Programa de Ana Rosa, Adriana Dorronsolo, le ha preguntado si Alessandro Lequio había leído 'El chico de las musarañas', la actriz se ha dirigido directamente a su ex marido, que se encontraba en el plató: "Llevo un mes que no me escribes ni nada y no sé lo que te pasa y no sé si te he hecho algo. Decirte que tu nieta te está esperando en casa porque es tú familia y porque está deseando conocer a su abuelo".

Alessandro Lequio responde

Ana Rosa Quintana estaba perpleja por el mensaje y Lequio aparecía en doble pantalla también con un rostro de sorpresa...

Ante lo dicho por la actriz y presentadora, Ana Rosa le ha invitado a su colaborador a responder a los mensajes de Ana Obregón, pero Alessandro Lequio ha querido contraatacar y devolver el golpe a su ex pareja y madre de su hijo:

"Ana Sandra esta deseando conocerte, porque eres su abuelo"pic.twitter.com/17oVbiTCUN — telemagazine (@telemgzn) June 7, 2023

"¡Eso es mentira!", decía severo y añadía de forma tajante y muy dura en relación al nacimiento de su nieta: "mi crítica es a esas personas que dicen que es una historia preciosa, no es ninguna historia preciosa. Es una historia de terror, y del peor de los terrores".

Ana Rosa Quintana zanjaba el asunto, todavía con el rostro de sorpresa, y animaba a Lequio a aclarar las dos versiones "pues ahora a ver si os ponéis de acuerdo", decía la de Telecinco.