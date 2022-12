Ana Soria traslada el dicho de "año nuevo, vida nueva" a su pelo con nuevo look

La influencer ha dejado atrás un aspecto de su imagen que tanto la caracterizaba para empezar 2023 dentro de unos días con una imagen renovada, uniéndose al "movimiento" de otras famosas.

Una más que se suma a la tendencia del cambio de look antes del comienzo del nuevo año. Cada vez son más las famosas que deciden hacerse con un cambio de imagen, algunos sin arriesgar mucho, pero lo suficiente para romper con su imagen personal y así dar un giro de 180º a su vida. Ahora ha sido el turno de Ana Soria, que ha optado por cambiar un poco su aspecto a pocos días de la entrada de 2023, haciendo participe a todos sus seguidores de Instagram con unas fotografías, en las que se ve un antes y un después.

La influencer ha querido dejar atrás el pelo rubio que tanto la caracterizaba para dar paso a una cabellera morena, sin duda uno de los colores que viene pisando fuerte para el nuevo año. Pero no ha sido una decisión a la ligera, ya que esta tendencia, la de volverse castaña, ha ido aumentando en los últimos meses y ya son varias las famosas que se han unido al club. De hecho, hace tan solo unas semanas María Pombo sorprendía con este color de pelo. Aunque la influencer confesó que este cambio radical lo hacía por necesidad.

Ana Soria se une al cambio de look

Mientras que María Pombo señalaba que el cambio de color era debido a no querer estar tiñéndose constantemente, la novia de Enrique Ponce no ha dado explicaciones. Sin embargo, todo puede apuntar a que también estaría sufriendo las duras consecuencias de realizar diferentes tratamientos capilares para aguantar el color rubio. Mantener un color de pelo claro, cuando no es natural, hace sufrir nuestro cabello.

Esa es una de las hipótesis del cambio de la joven influencer. Pero también puede ser un acto simbólico para cerrar etapas. Son muchas las personas que optan por un cambio de imagen para cerrar capítulos, como por ejemplo para acabar con este año y empezar uno con más fuerzas. Aunque también suelen realizarse para pasar página tras una ruptura, ya que solemos utilizar la tijera para decirle adiós a nuestro pelo como símbolo de despedida a nuestra expareja. Solo Ana Soria sabe el porqué del cambio.