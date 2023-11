Carmen Borrego en su mejor papel, funcionaria de prisiones por doble exclusiva

El homenaje a Teresa Campos en TVE ya está grabado a falta de editarlo. A pesar de su hija menor, ESdiario ha tenido acceso en exclusiva a lo que pasó allí dentro con Rocío Carrasco y otros.



Ya está grabado el homenaje a María Teresa Campos que emitirá TVE en el mes de diciembre. Una grabación de 4 horas que se editará para que la duración de la gala quede en dos horas. El especial que recordará la vida y obra de la comunicadora malagueña tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Los invitados están convocados a las 19 horas. A las 23 horas se da por finalizada la grabación.

ESdiario estuvo en los preparativos hasta que Carmen Borrego dio orden al estilo funcionaria de prisiones de que se tenía que abandonar el recinto. Invitados se percatan. Borrego está desencajada. La hermana de Terelu Campos lo hace en dos ocasiones. Primero cuando se accede al ensayo de la actuación de Raphael. Carmen se descompone al observar a la prensa. Hay que preservar la exclusiva de diciembre. Serán dos. Televisión y su revista de cabecera.

Carmen Borrego protege la exclusiva del homenaje a su madre

La segunda ocasión acaece en el photocall donde tienen que pasar los invitados. Borrego manda a dos jefazos de su productora, una “niña guapa con poco verbo” y un “señor menos joven pero con más silencio y educación”. La niña es el fiel reflejo de la cara de Carmen Borrego. ESdiario se fue pero se quedó un testigo de lo que sucedió. Y buen testigo. Y este jueves lo contamos en exclusiva.

Terelu presentó magníficamente durante 4 horas. Espectacularmente vestida por Pablo Mallavia. Brillante aseguran a este diario tanto presentación como en estilismo. El presidente del gobierno Pedro Sánchez envía mensaje ensalzando la figura de la comunicadora fallecida el pasado 5 de septiembre. Miguel Poveda emociona a los asistentes con la canción Madre.

Las Chicas Hermida recuerdan la tertulia de antaño con Jesús Hermida. Raphael levantó al patio de butacas con su fuerza. Rocío Carrasco contó una historia que tenía de todo menos gracia. Periodistas y amigas como Carmen Rigalt y Rosa Villacastín recuerdan a Campos. Terelu ensalza la figura de Meli Camacho como la gran amiga de su madre. Y protagonismo también Gustavo Guillermo, “el tercer hijo de María Teresa Campos”. Lara Dibildos educada y cariñosa.

Este miércoles se encontraban por primera vez Meli Camacho y las dos hijas de Teresa Campos después de la exclusiva en la revista Semana. Nada que ver la reacción de una y otra. Como siempre. Una vez más.

Terelu abraza intensamente a Camacho. Con Carmen Borrego es un beso frío como si fuera una perfecta desconocida. A Carmen no le ha salido la jugada de concederle la exclusiva a ella y seguir haciendo negocio como lleva desde hace tiempo con su gente. No lo puede evitar. No es cuestión de maldad. Es de torpeza. Debería ser más astuta.

Meli Camacho ha desenmascarado a Edmundo Arrocet. También lo podría hacer con ella. Meli si la conoce bien. Y Gustavo Guillermo. De momento, mantienen silencio. De momento.