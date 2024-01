Lyra y Júpiter las dos hijas del cantante Ed Sheeran

Ed Sheeran encontró el amor en su amiga de toda la vida, Cherry Seaborn. Se casaron en 2019 y ahora son padres de dos niñas encantadoras, Lyra de 3 años y Júpiter de 1

La llegada de sus hijas ha transformado la vida de Ed Sheeran. La paternidad le ha dado un nuevo propósito y estructura a su vida diaria. Aunque su horario ha cambiado, se siente más saludable y feliz.

Ed Sheeran: El Hombre detrás de las melodías exitosas

Ed Sheeran, el virtuoso cantautor británico nacido el 17 de febrero de 1991 en Halifax, West Yorkshire, Inglaterra, ha dejado una huella imborrable en la industria musical.

Con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, se erige como uno de los artistas más destacados. Dos de sus álbumes figuran entre los más vendidos en la historia del Reino Unido, y con 101 millones de unidades certificadas por la RIAA en los EE. UU., su impacto global es innegable.

Su comienzo musical

Sheeran, desde su infancia, estuvo inmerso en un entorno de arte y música, con padres activos en las artes y un hermano que se convertiría en compositor musical.

Su inspiración para convertirse en intérprete floreció a los 11 años después de presenciar la actuación del músico irlandés Damien Rice. Comenzó a escribir sus propias canciones mientras aún estaba en la escuela secundaria, lanzando sus primeras producciones, como "The Orange Room" y "Spinning Man".

El ascenso a la fama y la fusión de géneros

El reconocimiento de Sheeran se disparó con su interpretación viral de "You Need Me, I Don't Need You", una mezcla única de ritmos de hip-hop y guitarra acústica.

Este éxito lo catapultó a la fama y lo destacó en la escena musical global. Su estilo de cruce de géneros, fusionados con elementos de folk, rock, R&B, pop y hip-hop, resonó con audiencias de diversas preferencias musicales.

La Vida Personal de Ed Sheeran

En julio de 2015, Sheeran inició una relación con su amiga de la infancia, Cherry Seaborn. El compromiso se anunció en enero de 2018, y un año después, en enero de 2019, se unieron en matrimonio.

Cherry, la musa detrás de la canción "Perfect", se convirtió en su compañera de vida. El 12 de agosto de 2020, la pareja recibió a su primogénita, Lyra Antártida Seaborn Sheeran. El 19 de mayo de 2022, dieron la bienvenida a su segunda hija, Júpiter.

Transformaciones personales y familiares

La paternidad ha marcado una transición significativa en la vida de Ed Sheeran. En una entrevista con James Corden en The Late Late Show en junio de 2021, Sheeran compartió cómo ser padre de dos hijas ha influido en su rutina diaria y en su percepción de la vida. Afirmó que, aunque su horario cambió drásticamente, se siente más saludable y ha descubierto un nuevo propósito que va más allá de su carrera musical.

Sheeran también reveló cómo la relación con sus propios padres ha evolucionado con la llegada de sus hijas. En una entrevista con Zane Lowe en New Music Daily, expresó un "eterno agradecimiento y respeto" hacia sus padres, reconociendo la experiencia única que es la paternidad.

Las dos hijas de Ed Sheeran

Lyra Antártida: la primera Luz de la familia Sheeran

Lyra Antártida Seaborn Sheeran, la primogénita de Ed Sheeran y Cherry Seaborn, nació en agosto de 2020 en Inglaterra.

El anuncio oficial llegó el 1 de septiembre de 2020, a través de una conmovedora publicación en Instagram. La pareja compartió una foto de pequeños calcetines y una manta de bebé, revelando su felicidad por la llegada de su primera hija. Ed y su mujer han querido cuidar la intimidad de sus hijas, por eso apenas hay imágenes de ellas publicadas.

En julio de 2021, durante una entrevista en el programa de entrevistas británico Lorraine, Ed Sheeran reveló detalles sobre la elección del nombre de Lyra. Explicó que, aunque algunos consideran el nombre inusual, decidieron darle un nombre único para que ella fuera la única con ese nombre. La canción de cuna específica para Lyra en su cuarto álbum de estudio, "Visiting Hours", es un conmovedor tributo a su primera hija.

En octubre de 2022, durante una aparición en Good Morning America, Sheeran compartió que Lyra, con 2 años en ese momento, ya estaba involucrada en su mundo musical. La influencia de la música en su rutina matutina, compartiendo momentos íntimos mientras desayunan, destaca la conexión especial entre padre e hija.

Júpiter: la segunda estrella en ascenso

El 19 de mayo de 2022, Ed Sheeran y Cherry Seaborn dieron la bienvenida a su segunda hija, Júpiter. La noticia fue compartida con una imagen de calcetines y una manta de crochet en una publicación de Instagram. En marzo de 2023, durante el anuncio de su álbum "Subtract", Sheeran reveló que el nacimiento de Júpiter fue un hito particularmente emotivo.

En su artículo de portada en Rolling Stone, Ed Sheeran compartió el nombre de su segunda hija y los desafíos que enfrentaron durante el embarazo.

El anuncio reveló que Cherry Seaborn fue diagnosticada con un tumor durante el embarazo, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. A pesar de la incertidumbre, el nacimiento de Júpiter fue seguido por una "cirugía exitosa" de Cherry, destacando la resiliencia de la familia ante las adversidades.

La canción de bienvenida y los momentos especiales

La adición de la canción "Welcome to the World" en la edición especial de su álbum es un tierno homenaje a Júpiter. Ed Sheeran compartió un fragmento de su vida familiar, incluyendo un conmovedor momento entre él y Cherry mientras ella estaba embarazada. Este gesto artístico revela el amor y la alegría que Júpiter ha traído a la familia Sheeran.

En una entrevista en Good Morning America en octubre de 2022, Sheeran compartió detalles sobre el nacimiento de Júpiter mientras estaba de gira, destacando la alegría de ser padre de dos hijos. Su expresión de "clichés" sobre la crianza de los hijos subraya la dicha única que cada niño aporta a la vida de los padres.

Reflexiones sobre la paternidad y el futuro

A lo largo de entrevistas y declaraciones, Ed Sheeran ha compartido cómo la paternidad ha transformado su perspectiva. A pesar de su apasionada carrera musical, descubrió un propósito más profundo al convertirse en padre.

En una entrevista con Ellen DeGeneres en diciembre de 2021, admitió que la paternidad le brindó un sentido de propósito y una prioridad más allá de su trabajo.

Sheeran, aunque celoso de la privacidad de sus hijos, ha sido abierto acerca de los desafíos y alegrías de ser padre. La canción "Dusty", inspirada en su rutina matutina con Lyra, y la canción de cuna en "Visiting Hours" son ejemplos de cómo su vida familiar se refleja en su música.

En resumen, Ed Sheeran no solo es el creador de melodías exitosas, sino también un padre dedicado que ha tejido las experiencias de la paternidad en la trama de su carrera musical. Lyra y Júpiter, dos estrellas en ascenso en su constelación familiar, han dejado una marca indeleble en su viaje artístico y personal

La música de Sheeran, ahora impregnada de las notas de la paternidad, continúa resonando con audiencias en todo el mundo.