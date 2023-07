El padre biológico de Chenoa vuelve a chantajear emocionalmente a la cantante

Más o menos cada dos años, el progenitor de la concursante de 'Operación Triunfo' sale a la palestra informativa para ver si le saca unos euros que alivien su precaria vida en Argentina.

Chenoa vive uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. Además de ser uno de los rostros más conocidos de la música nacional, 'triunfa' como jurado en el programa 'Tu cara me suena', que acaba de cerrar la temporada; se ha unido a la nueva etapa de ‘Password’ con Cristina Pedroche y será la encargada de presentar ‘Operación Triunfo’ en el canal de streaming Amazon Prime.

Sin embargo, cada dos años más o menos, desde 2017, algún programa televisivo del corazón o alguna revista de la prensa rosa rescata del baúl de los recuerdos a su padre biológico, el argentino José Carlos Corradini, al que no ve desde hace 30 años (ella tiene 48), comparece en una entrevista para pedir ayuda económica a su hija mientras cobra por airear su precaria vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

"Tengo 70 años, no me dejes morir en una esquina tapado con cartones", dijo el progenitor de la cantante en una conversación con ‘Socialité’. José Carlos le pide a su hija cien euros al mes para, según él, poder vivir: "Esto pasa por un tema moral, no de sangre, con cien euros paso a vivir dignamente. Un par de zapatos de los que usa ella vale cien euros...".

En este sentido, le ha lanzado un desagradable mensaje: "Sácate la careta y di la verdad: 'Es mi padre biológico, no lo soporto ni pienso ayudarlo'. No quieras ser una carmelita descalza y decir que ayudas a los chicos pobres de allá y que sos de la alta sociedad española, no te daría la cara para hacerlo".

Chenoa arriesga en la final de 'Tu cara me suena': así han sido sus looks más impactantes https://t.co/L2ahIYdB4j — Revista ¡HOLA! (@hola) July 24, 2023

Por último, Corradini, en un intento de remover su conciencia (o la de sus fans), no ha dudado en decir: "Tener un padre biológico que no tiene para vivir dignamente no es de buena persona".

Javi de Hoyos, presentador de ‘Socialité’ este verano, ha dado más información al respecto de la entrevista: "Él estaba fuera de sí y hay partes que hemos decidido no poner. Está desesperado porque ve que su hija tiene una vida de lujo... Pero es que Chenoa puede hacer lo que quiera, porque no le debe nada".

Corradini tuvo dos hijos con la madre de Chenoa, y otros cuatro con dos mujeres diferentes (dos con una y dos con otra). En total seis descendientes. Chenoa solo tiene relación con Sebastián.

María Laura (nombre real de Chenoa) y su hermano Sebastián eran niños cuando sus padres rompieron. Patricia Falomir, su madre, apenas era mayor de edad y se puso a trabajar como cantante en un hotel Palma de Mallorca, pero su padre se quedó en Argentina, sin actividad conocida.

Hace un par de años, diversas publicaciones se hicieron eco de la precaria vida que llevaba el padre de Chenoa, que contrastaba con el buen momento profesional que estaba atravesando la ex concursante de Operación Triunfo.

Lo que no visteis en la final de @TuCaraMSuena 📽️ GRACIAS a TODO el equipo en mayúsculas, a los concursantes por ponérnoslo tan difícil en cada gala, al público por acompañarnos SIEMPRE. Os quiero! ❤️ #TCMSFinal #TCMS @Gestmusic @atresmediacom @antena3com @AliasManagement pic.twitter.com/08IJJXOWbD — Chenoa (@Chenoa) July 22, 2023

En aquel momento, se hablaba de que la cantante llevaba 28 años sin tener relación con su padre, que vivía en Buenos Aires y tenía 67 años. La pandemia le había afectado mucho y estaba atravesando verdaderas dificultades para sobrevivir con los 100 dólares que cobraba de pensión de jubilación, por lo que se dedicaba a vender mascarillas por la calle para poder pagar el alquiler.

En una entrevista para la revista Semana, Corradini contaba que su hija no le iba a ayudar porque “su madre se encargó de endurecerle el corazón. Mi hija es generosa con su otra familia, pero conmigo tiene un problema. Chenoa no se va a conmover por mi situación".

Cuatro años antes, en 2017, el hombre aterrizó en España para pedirle a su hija que le ayudara económicamente. Sin embargo, su relación es nula. La cantante y su hermano Sebastián eran muy pequeños cuando sus padres decidieron separarse. Por aquel entonces, Chenoa sólo tenía un año y su hermano, dos. En este tiempo, José Carlos ha visto un par de veces a su hija: cuando tenía 16 años y cuando viajó a nuestro país.

Chenoa presume de abdomen tonificado con un espectacular posado en bikini 👙 https://t.co/nDZRL7bYcz — Revista ¡HOLA! (@hola) July 29, 2023

"Yo me separé de la madre cuando mis hijos eran chicos. Yo era un joven de 18 que no sabía nada de la vida y, por esas circunstancias, me separé. No fue fácil. Vengo de una familia más humilde. A mí me conoció en 1973 siendo hippie y con una forma de ver la vida menos capitalista", contaba entonces José Carlos Corradini.

Chenoa no volvió a tener noticias de su padre hasta que le llegó la fama gracias a 'Operación Triunfo'. Él reclamó su atención y le pidió incluso una pensión alimenticia debido a su precaria situación económica. "Chenoa ha dado trabajo a su hermano, a su madre, a la pareja de su madre... Es la gallina de los huevos de oro", dijo en su día en un plató de televisión.