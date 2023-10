Otra "traición" familiar deja a Isa Pantoja sin despedida de soltero in extremis

Mucho reírse del sinfín de problemas que le surgieron a Tamara Falcó en su boda con Íñigo Onieva y que si era "gafe", pero lo de la hija de Isabel Pantoja tampoco es moco de pavo....

Le pasaron tantas cosas antes de su boda con Íñigo Onieva, que la propia Tamara Falcó ocultó algunas para que la gente no siguiera diciendo que todo eran señales y que si era "gafe", tal como le confesó a Joaquín Sánchez en su programa de Antena 3, El Novato.

Mucho reírse del cenizo de Tamara pero lo de Isa Pantoja va camino de romper todos los récords también...

Por si no tuviera suficiente con los problemas familiares en su lista de invitados y que haya tenido que recurrir a Jorge Javier Vázquez como padrino porque Kiko Rivera no le habla (por no hablar de otras tantas "bajas" como la de su madre o sus tíos) ahora se ha quedado también sin despedida de soltera.

A escasos días de la boda, Isa Pi ha sufrido otra "traición" familiar: su prima Anabel Pantoja.

Según Giovanna González en Vamos a Ver, la influencer habría dejado sin despedida de soltera a su propia prima: "El pasado fin de semana se tenía que haber celebrado la despedida de soltera de Isa Pantoja, pero se canceló porque se iba a grabar y Anabel no llegó a un acuerdo económico".

Anabel Pantoja, su caché y una polémica despedida de soltera

A saber, sobrinísima habría pedido un "un caché muy alto" y finalmente no habría conseguido cerrar el reportaje: "Todo el mundo quería sacar dinero y la única perjudicada ha sido Isa". Algo que desmintió Anabel a Adriana Dorronsoro: "Me dice que es mentira y que jamás ha pedido dinero por ir a la despedida. Que le parece una falta de respeto lo que se está diciendo y que con su prima Isa todo está bien".

Por si fuera poco, Alexia Rivas contó que ella estaba en uno de los grupos de la despedida y que tampoco se celebrará la que le tenían preparadas sus amigas porque muchas "no podían venir".