Los errores de novato de la casa real perjudican a los expertos de Telecinco

Ni en la telenovela más mítica de los 90 o en la serie más cotizada de Netflix se pudo nunca adivinar tales niveles de morbo e intriga y esto ha hecho que se disparen las quinielas más locas

Es la última gran sensación en redes sociales. Ni la serie más de moda de Netflix tiene tan enganchados a los usuarios como la telenovela conspiranoica por capítulos en la que se ha convertido la situación en la casa real británica.

Las redes sociales se llenan de hilos virales sobre Kate Middleton y la teoría de la conspiración

Con Carlos III desaparecido por enfermedad, la misteriosa e interminable baja médica de Kate Middleton está arrojando detalles tan desconcertantes que tiene al personal dentro y fuera de Reino Unido comiendo palomitas y echándole mucho humor al asunto con hilos virales que no paran de multiplicarse.

Por qué hasta a los que nos dedicamos a la comunicación nos resulta complicado entender qué ha sucedido en Kensington con el #KateGate ? Aquí van algunas razones para entender, no sólo la desconfianza generada, también la estupefacción del sector… 🧵 pic.twitter.com/Oh1LjzygIZ — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) March 12, 2024

Todo se terminó de disparar cuando la casa real inglesa envió a los medios más importantes del Reino Unido, una imagen de la princesa junto a sus tres hijos. La idea era difundir la primera instantánea oficial de Kate tras haberse sometido a una cirugía y de esa manera poner fin a las especulaciones que no paraban de crecer. Nada más lejos de la realidad.

Me ha picado el gusanillo y en cuestión de 20 minutos viendo IG y TikTok me he convertido en especialista en Casas Reales y os traigo:



LA MOVIDA DE KATE MIDDLETON 👸



La mujer q tiene a medio Twitter jugando a CSI mientras probablemente se parte el c0ño en su casa.



🧵 pic.twitter.com/8NGCpoXQ9B — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) March 11, 2024

Horas después y entre rumores de montaje que se extendían a la velocidad de la luz, las mismas agencias de noticias que habían recibido la imagen, la retiraban por estar manipulada. Desde entonces las teorías de la conspiración de no han parado de crecer.

La cronología de TardeAR sobre Kate Middleton no termina de triunfar

Así las cosas, este martes el TardeAR de Telecinco hizo una cronología exhaustiva de las últimas "apariciones" públicas de la esposa del príncipe Guillermo y qué hay de sospechoso en ellas.

El 16 de enero de 2024 la princesa de Gales se somete a una cirugía abdominal, con máximo secretismo, de hecho pasan las semanas y no se informa de su estado de salud.

El 10 de marzo de 2024 y tras dos meses de silencio empiezan a dispararse las especulaciones. El Palacio de Kensington publica la primera foto de Middleton a través de las redes sociales pero son muchos los usuarios que comienzan a analizar la imagen y apuntan a que está manipulada. Poco después esta teoría se confirma. agencias de noticias tan destacadas como AFP o Reuters informan de que la imagen está manipulada y proceden a retirarla de sus sistemas.

El 11 de marzo de 2024 se publica un mensaje en primera persona en la cuenta de Instagram de los Príncipes de Gales firmado por C (en referencia a Kate Middleton) en el que admite que "a veces experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión". Escasas horas después en la última fotografía que se ha publicado, aparece junto a su marido en el interior de un coche pero mientras que el rostro de Guillermo es completamente visible, el de ella no. Sale mirando hacia otro lado. Además, también sorprende que solo existe esta fotografía y no más, cuando lo habitual es que varios fotógrafos tomen fotografías, al tratarse de la salida de un acto oficial. Por si fuera poco el autor de la imagen es desconocido.

Todas estas dudas generaron también un desconcierto entre el público de TardeAR, al menos en los audímetros. De hecho, este martes el magacín de tarde Ana Rosa Quintana en Telecinco cayó al 11.4% de share y 884.000 espectadores después de haber comenzado la semana subiendo con un 12% y 987.000.