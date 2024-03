La madre de Camilín vuelve a hacer un llamamiento para salvar a su hijo

Desde que reapareció en redes sociales a comienzos de marzo, las imágenes de Camilín tienen preocupada a toda su familia.

Desde hace casi un mes la situación de Camilo Blanes, también conocido como Camilín o Sheila Devil, tiene a su familia y amigos con el corazón en un puño. Las imágenes que se han podido ver del único hijo del fallecido Camilo Sesto sin más que preocupantes y han provocado que su madre, Lourdes Ornelas, visite el programa "Fiesta" para hacer un llamamiento.

La madre de Camilín ha sido entrevistada por Aurelio Manzano, uno de los habituales colaboradores de "Fiesta" a quien le ha explicado que las compañías con las que Camilín se rodea no le están ayudando en su proceso de recuperación y le están llevando por el mal camino tal y como puede observarse en sus redes sociales.

Lourdes Ornelas hace un llamamiento para salvar a Camilín

"Yo ya denuncié ante la policía a esta persona, por llamarle de alguna manera, porque me gustaría llamarle otra cosa" comienza explicando Lourdes haciendo referencia a la gente que le rodea y que incluso ha llegado a atacarla a ella. "Yo soy la que evito que abusen de Camilo. Camilo está vulnerable, si Camilo estuviera bien no estaría permitiendo esto, él sabe quién es este tipo, él lo conoce desde hace muchos años, sabe a qué se dedica. De hecho, evitó verlo durante mucho tiempo, pero este se metió en su casa, ya vieron que lo tuve que sacar yo", continuaba explicando sobre las malas compañías que rodean a Camilín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sheila Devil (@hercitycallale)

Y es que esa persona a la que Lourdes Ornelas hace referencia ha llegado incluso a agredirla a ella cuando intentaba separarle de Camilín: "Yo he recibido agresiones de sus perros, agresiones verbales también, y todo porque quiero que deje en paz a Camilo, y que le deje de robar y de hacer daño. Le he denunciado por daños a la salud, me he enfrentado con él varias veces. He hablado con él de buena manera, para ver si lo dejaba, pero no es la parte que más me preocupa. Lo que más me preocupa es el daño a su salud. Es miedo, es inhumano lo que están haciendo con Camilo, porque su vida corre peligro por motivos que ya denuncié".