Telecinco frena en seco a Lequio por sus graves acusaciones a Victoria Federica

"El Programa de Ana Rosa" vivía los momentos más tensos cuando su colaborador ha estallado contra la sobrina del Rey Felipe, tanto que le han afeado sus palabras en directo.

No hay más que estar atento a las crónicas sociales para darse cuenta de que Victoria Federica, la sobrina del Rey Felipe VI y la Reina Letizia, está de moda. También lo está en las redes sociales donde, como ya les venimos contando en ESdiario, se ha convertido en toda una influencer.

Ahora, su último destino ha sido Estocolmo, donde en la capital sueca esta semana ha acudido al lanzamiento de la colección crucero de Max Mara. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, que compartió una imagen esa capital europea, coincidió con estrellas como Demi Moore.

Tal y como recoge Informalia, la presencia de Vic ha dado mucho que hablar, como suele ocurrir cada vez que asiste a un desfile de moda ya sea en España o fuera de nuestras fronteras.

El portal recuerda que por su sangre borbónica y las influencias de su padre, que forma parte del consejo de administración del conglomerado de lujo LVMH, tiene las puertas abiertas de ciertos eventos con facilidad. No obstante, los titulares que más repercusión generan suelen ser los de sus polémicas, al igual que ocurre con su hermano, Froilán, que tiene trabajo en Abu Dabi gracias al abuelo don Juan Carlos.

Alessandro Lequio estalla y Ana Rosa le calla

Alessandro Lequio ha mostrado su opinión sobre la sobrina de Felipe VI este martes 13 de junio en El programa de Ana Rosa. Una vez más, se ha mostrado contundente. No soporta que se refieran a ella como influencer. "¿Qué puedes admirar en esta chica?", ha espetado. Y ha añadido: "¿Para qué vale? Para ir de ahí hasta aquí y pasearse por la ciudad. ¿Qué talento es ese?".

Alessandro Lequio y su relación con Don Juan Carlos

El conde italiano se ha despachado a gusto: "Me da la risa esta niña cuando la veo en un acto (...) Pero chica, ¿te has mirado? ¿Te has visto? ¿A quién vas a influenciar? El físico sí tiene importancia en este caso". Ha sido entonces cuando la mayoria de sus compañeros de Telecinco, incluida Ana Rosa Quintana, le han reprochado estas últimas afirmaciones y pedido que se calle, pero él se ha cargado de razones: "Yo sí voy a lo físico porque sí tiene importancia muchas veces".

Además, ha soltado un divertido chascarrillo, haciendo referencia a la sangre real que corre por sus venas. El padre del desaparecido Aless Lequio, recordamos, es sobrino nieto de Juan Carlos I: "Al final, soy yo la oveja más pura y más blanca de la familia", ha sentenciado. Pese a su férrea defensa al rey emérito, a la joven Victoria Federica no le tiene tanta estima.