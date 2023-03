Carlota Corredera, la “pope” del Feminismo aprende la lección tras dejar Sálvame

Ha vuelto y no ha regresado con una productora privada, sino con un Ministerio de la Extrema Izquierda. Público. Pagado por los españoles. Quizás sea por "hermandad". Gratis no lo ha hecho.



La ministra de Igualdad da un puesto de trabajo a la que un día fuera la bandera "imprescindible" del programa Sálvame. Dicen que también lo fue del programa Aquí hay tomate. El tiempo convierte la realidad en leyendas. Es costumbre. Ahora Carlota Corredera es la bandera del feminismo y sus variantes.

Corredera volvió a ser este miércoles moderadora en el acto que organizó el Ministerio de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez en el Teatro Pavón de Madrid en la céntrica calle Embajadores. Volvió a aparecer Carlota justo un año después. Fue el 25 de marzo cuando su programa Sálvame la despedía con aires de grandeza. Nobleza obliga. El programa de "los padres y su AND" casi no se recuerda. Fue visto entre pocos y ninguno.

Ha vuelto. Y no es el grupo musical El Barrio. Y no ha regresado con una productora privada. Ha sido con un Ministerio de la Extrema Izquierda. Público. Pagado por los españoles. Quizás sea por "hermandad". Gratis no lo ha hecho por mucho feminismo que abandere. La pela es la pela. Y no es catalana. Es de Vigo.

Irene Montero y Carlota Corredera, hermanas como lo era Rocío Carrasco

Irene y Carlota, hermanas como lo era Rocío Carrasco. Irene Montero le da a Corredera lo que le quitó Telecinco. Un programa. Y una popularidad. Y un protagonismo. Carlota e Irene, dos mujeres inseparables unidas por una pasión crematística y electoral. Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Este miércoles el acto del feminismo presentado por Carlota Corredera contó con un protagonista. Un grupo de mujeres feministas (quizás lo sean de hecho y de derecho) increparon a la mesa de ponentes en pro del feminismo elegido por el Ministerio de Igualdad.

La presentadora demostró que ha aprendido la lección. No pidió a seguridad que expulsen del Teatro Pavón a esas voces que no piensan como ella. No. Ya no. Eso fue en su programa donde decidía expulsar del plató si la dirección no expulsaba a los colaboradores que no pensaban como ella y desde su pensamiento único. No fue una vez. Fueron varias. Unas directa y otras indirectamente desde su poder con la dirección. Eso es pasado.

#EnDirecto | Mujeres interrumpen el acto del Instituto de la Mujer gritando contra Irene Montero, que las invita a subir al escenario



El resto de asistentes les grita "¡Fuera!" y "¡El feminismo es de todas!"

Hoy ha querido ser respetuosa y ha agarrado "la alcachofa". Hoy es reportera asfáltica. Se ha bajado de su pedestal de presentadora y se ha dirigido al patio de butacas. Hoy es una demócrata que da voz al pueblo incluso a quienes piensan distinto. Síntoma de demócrata o de verdugo arrepentido. Hay tiempo.

Bronca feminista a gritos en el acto de Montero: "El feminismo está parasitado"



Leer más: https://t.co/DljXpzSMBd pic.twitter.com/nr5sNs9wpN — ESdiario (@ESdiario_com) March 8, 2023

La gallega ha querido invitar a quienes por un momento hubiese "aniquilado" de este mundo. Su cara no miente nunca. El aprendizaje es de sabios. Necesita conseguir su hueco de cara a su nuevo público. Que tiemble Rodríguez Pam si en diciembre de 2023 se vuelve a repetir la coalición de gobierno de la Izquierda y la Extrema Izquierda. Esto es el aperitivo para empezar a encajar quién será el nombre de la nueva Secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad. La realidad siempre supera la ficción. Carlota Corredera, la "pope" del feminismo (o hembrismo). Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras...