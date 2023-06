Clara Chía consigue en un año con Piqué lo que Shakira no pudo en doce

Lo que hasta hace poco era un runrún leve y continuo se ha convertido en un día en la noticia bomba de la prensa rosa: el exfutbolista va a anunciar su boda en el enlace de su hermano.

Hace aproximadamente un año se hizo pública la ruptura entre Shakira y Piqué, lo que desencadenó una guerra mediática que todavía continúa y que lamentablemente ha llegado a salpicar a los dos los hijos de la expareja, Milan y Sasha. Poco después de esta noticia, se confirmó la relación entre el futbolista y Clara Chía, aunque se especulaba que ella había sido la tercera persona en discordia que precipitó la ruptura. Su relación se hizo evidente cuando asistieron juntos a la boda de un amigo, donde se tomaron las primeras fotografías públicas como pareja. Ahora, un año después, otra boda será el escenario para el anuncio oficial de su compromiso.

Según informaciones de fuentes cercanas a Piqué y Clara Chía, quienes han hablado con el medio LOOK, la pareja ha tomado la decisión de casarse y pasar de ser novios a convertirse en marido y mujer. Aunque no se sabe si hubo una propuesta romántica, está claro que han tomado una decisión firme. También se menciona que la pareja planea compartir la feliz noticia con la familia Piqué durante la boda del hermano de Gerard, Marc, que se celebrará el 24 de junio. Sin embargo, los hijos de Piqué no asistirán a la boda, ya que así lo ha decidido Shakira.

🥹 ¿Quién es esta periodista que le dice la verdad a Clara Chia? Se merece un premio, gracias por decir la verdad.



Ojalá todos los periodistas al ver a Clara le digan que “NUNCA llegará a los pies de Shakira” y “Shakira es más guapa”. 👏🏼



Gerard Piqué y Clara son podridos. pic.twitter.com/hzLdyk6yJs — Shakira Legion ⚔️ (@ShakLegion) June 10, 2023

Según estas fuentes, la pareja ya ha comenzado los preparativos del enlace, lo que indica que podría estar más cerca de lo que se pensaba. De hecho, un mes antes de que se hiciera pública la noticia, los medios informaron de que la pareja fue vista entrando en una boutique de joyería llamada Rabat en el Paseo de Gracia de Barcelona, lo que generó especulaciones. Según los informes, el futbolista habló con un empleado sobre un anillo personalizado que "le estaban arreglando", lo que podría tratarse del anillo de compromiso o incluso de su alianza matrimonial.

Resulta sorprendente que Piqué haya decidido dar este paso importante con Clara Chía después de apenas un año de relación, especialmente considerando que él evitó el matrimonio durante los doce años que estuvo con Shakira, a pesar de tener dos hijos juntos. Aunque ahora sabemos que su matrimonio pasaba por dificultades, por diversas razones nunca vimos a la cantante y al futbolista casarse a pesar de haber sido en su momento una de las parejas más famosas de España y Latinoamérica.

Estas noticias también llegan después de que se filtraran declaraciones de Shakira a 'El País' durante su juicio por supuesto fraude fiscal a la Hacienda española en los primeros años de su relación con Gerard Piqué. En esas declaraciones, Shakira menciona su relación con el futbolista y cómo la utiliza para justificar su residencia o no en España y, por lo tanto, el pago de impuestos. También habla de su relación turbulenta en aquel entonces y cómo evolucionó a medida que sus hijos crecieron, llegando a considerarse una familia consolidada aunque no convencional.