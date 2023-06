"Claramente" este es el motivo del último palo de Shakira a Piqué con sus hijos

El exfutbolista se ha llevado tremendo disgusto con la última decisión la cantante colombiana. Rotunda e inflexible le ha dejado tiritando, pero siempre podrá ir de boda con Clara Chía.

Nuevo frente abierto entre Shakira y Gerard Piqué. El exfutbolista, que está disfrutando de sus hijos desde el pasado 2 de junio, habría pedido a la cantante un cambio en los días que le corresponden por convenio para que Milan y Sasha pudiesen asistir a la boda de su hermano Marc Piqué y María Valls, que se celebrará el próximo 23 de junio en Barcelona.

Los abogados del catalán se habrían puesto en contacto con los de la colombiana para que los pequeños se quedasen 5 días más de lo inicialmente previsto con él (ya que en principio será el 19 cuando regresen con su madre) para no perderse el enlace de su tío, con el que tienen una relación muy especial, pero Shakira ha dicho un "no" rotundo.

Así lo ha revelado la periodista Lorena Vázquez, que asegura que a pesar de las súplicas de Piqué para que los niños puedan estar presentes en un día tan importante para su familia (y de comprometerse con su ex a compensarle dichos días más adelante) la artista habría rechazado la posibilidad de alargar la estancia de sus hijos en Barcelona más de lo estrictamente acordado en un principio, poniendo todo tipo de inconvenientes.

Shakira se muestra inflexible: la verdadera razón

Pero ¿cuál es el verdadero motivo para que Shakira se muestre tan rotunda e inflexible? Como ella misma diría en su canción "clara-mente" tiene nombre de "persona buena".

Y es que detrás de todo esto la cantante lo que no quiere bajo ningún concepto es que sus dos hijos coincidan en la boda de su tío con Clara Chía, la joven novia de Piqué. No se puede olvidar que la primera prueba gráfica de la relación entre ambos fue un reportaje de ambos juntos en la boda de un amigo.

En este caso volverían a ir juntos de boda en lo que supondrá el primer acto familiar al que Chía vaya con Piqué desde que hicieron pública su relación en verano de 2022.

El disgusto de la familia de Piqué con la decisión de Shakira

A pesar de que el exfutbolista no se ha pronunciado sobre este delicado asunto, la colaboradora de Y ahora Sonsoles deslizó que tanto él como el resto de su familia están muy disgustados con la actitud de Shakira, que no da su brazo a torcer y no permitirá que sus hijos asistan a la boda de su tío Marc. "Esta la cosa muy fea", apuntó, dejando entrever que la guerra entre la cantante y su ex podría recrudecerse aún más en las próximas semanas.

La situación entre la pareja parece estar más tensa que nunca. Una tensión que se tradujo en un aumento de las cifras de audiencia para el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. De hecho, con las revelaciones de Lorena Vázquez Y Ahora Sonsoles elevó sus datos hasta el 12.5% de share y 965.000 espectadores, frente al 11.7% y 883.000 del día anterior.

A estas horas el 25 Palabras de Christian Gálvez estaba registrando en Telecinco un 10% y 766.000 y en La Uno de TVE El Cazador registraba un 10.1% y 803.000.