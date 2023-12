Una imprudencia marca las primeras horas de Jessica Bueno y Luitingo tras "GH"

La modelo ha compartido un vídeo en el que se la ve junto al cantante y al exparticipante de "Gran Hermano VIP", José Antonio Avilés.

La historia de no "amor" de Jessica Bueno y Luitingo fue la principal protagonista de la octava edición de "Gran Hermano VIP", y aunque el cantante no pudo hacerse con el codiciado premio de 70.600€, que finalmente se llevó Naomi, el sevillano considera que se ha llevado el mejor premio de la casa, su relación de amistad, por ahora, con Jessica Bueno.

Una amistad especial que ha ido más allá de las paredes de la casa de Guadalix de la Sierra y que va a continuar fuera de dicho espacio para seguir evolucionando todavía más. Porque Jessica y Luitingo van a seguir sus caminos fuera del reality juntos, al menos su camino más inmediato tal y como nos ha mostrado la modelo en sus redes sociales.

La imprudencia de Jessica Bueno en un vehículo que no pasa desapercibida

La modelo ha viajado hasta su tierra natal, Andalucía, para disfrutar de las fiestas navideñas junto a su familia. Pero no lo ha hecho sola, iba acompañada de dos compañeros de concurso, los también andaluces José Antonio Avilés y Luitingo, con quienes ha hecho un viaje en coche dirección a casa que se ha hecho viral por un motivo que Jessica no se esperaba.

Y es que la ex de Kiko Rivera ha compartido un vídeo en el que se ve a José Antonio Avilés al volante de un coche junto a Luitingo, que iba de copiloto, y a Jessica, sentada en la parte trasera. Aunque todo parecía de lo más normal, los tres disfrutaban, cantaban y la modelo abrazaba a Luitingo, los seguidores y detractores de Jessica no han dejado pasar un pequeño detalle, Jessica no llevaba el cinturón puesto.

O eso es lo que parecía, porque en el vídeo no se aprecia esa herramienta de seguridad que si se les ve a sus dos acompañantes. Ante la cantidad de críticas que la modelo ha recibido por esta imprudencia, Jessica ha querido aclarar que sí lo llevaba puesto, pero que se lo había apartado unos segundos del pecho y colocándolo en la cintura. La ex de Kiko Rivera ha querido reiterar en la importancia de llevar el cinturón en los coches: "Cinturón siempre".