La amarga victoria de Naomi Asensi a su salida de Gran Hermano VIP 8

La concursante estalla en directo contra la organización del programa al ver la desafortunada reacción de la presentadora, Marta Flich, que le restó protagonismo a su triunfo.

La polémica es una máxima que ha de acompañar a Telecinco para que sus programas sean el centro de todas las miradas y así lo cumplen los realities en los que la cadena obtiene sus mejores cifras de emisión.

La última edición de Gran Hermano VIP 8 no ha sido menos y la final del programa ha puesto de manifiesto, una vez más, que cualquier “carpeta” amorosa tiene más peso que los resultados conseguidos por su ganador.

Aclamada por la audiencia

Así lo vivía Naomi Asensi el pasado jueves al salir de la famosa casa y pisar el plató de Mediaset como ganadora de Gran Hermano VIP 8. La ex participante de la Isla de las Tentaciones entró en Guadalix de la Sierra un mes más tarde que el resto de sus compañeros, pero finalmente ha sido ella quien se ha llevado el maletín con los 70.600 euros del premio final.

📺 Naomi Asensi gana «GH VIP 8» en una atípica final centrada en el romance entre Luitingo y Jessica Bueno



👉 La valenciana, exparticipante en «La isla de las tentaciones», consigue alzarse con el maletín tras superar en votos a su oponentehttps://t.co/umY2D0nUTA — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) December 22, 2023

Asensi confesaba exultante "Estoy en shock, no me lo creo. Hasta mañana creo que no lo voy a asimilar. Pensaba que ganaba Carmen, luego Laura, luego Albert. Y se fueron. Y me quedé yo y no entendía nada". Un triunfo que no tiene claro aún cómo lo ha conseguido: "Puede tener que ver con mi lema para la final, que era 'si tienes alma de justiciera, vótame a mí la primera'. Creo que he sido justa y parece que lo cree mucha gente", manifestaba a su salida de la casa.



Tras la expulsión de Laura Bozzo el día anterior, los concursantes que seguían compitiendo por el premio eran Naomi Asensi, Luitingo y Albert Infante. Este último fue el tercer clasificado de la edición, mientras sus dos compañeros salían de la casa hacia las instalaciones de Mediaset para descubrir quién se alzaba con la victoria.

Ambos ocuparon el centro del plató para ser entrevistados por Marta Flich y hacer un repaso a su recorrido en el formato. La ex participante de La Isla de las Tentaciones no se cortó cuando vio que le quitaban protagonismo Jessica Bueno y su relación con Luitingo. La presentadora invitó a la ex de Kiko Rivera a ocupar su silla, ante lo cual Asensi soltó: "¿Sobro en mi propia final?".

La conductora del formato comentó: "Nos quedamos todos aquí dándoos intimidad", con lo que la finalista se levantó y se marchó a uno de los sofás con los otros expulsados. "Ahora voy con Naomi", señaló Flich, a lo que la joven respondía: "No, no, si sobro en mi propia final, me lo decís y me voy también".



Asensi y Luitingo chocaron varias veces en el plató. Ella decidió cortar una intervención de su rival y le espetó: "Es que la final es de los dos, no es de ti y de 'me encanta la Jessi'. También estoy yo aquí", lo que consiguió el aplauso del público.