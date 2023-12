La situación actual de Jessica Bueno y Luitingo después del bombazo de GH VIP

Puede que la victoria de Naomi Asensi dejara a más de un fan del veterano reality con la boca abierta pero si alguien tenía los focos sobre sus personas eran los otros grandes protagonistas.

No pudo ser. A pesar de que los fans de Luitingo y Jessica Bueno se volcaron para que el cantante se hiciese con la victoria en Gran Hermano VIP 8, finalmente Naomi era la que se llevaba el codiciado maletín. Sin embargo, y como ha reconocido el sevillano, su verdadero premio ha sido conocer a la modelo y poder vivir con ella esta experiencia.

Tras protagonizar un romántico reencuentro en el plató del reality, y declararse mutuamente en directo revelando que van a apostar porque su relación funcione tras el final de esta aventura, la "pareja" abandonaba las instalaciones de Mediaset para poner rumbo al hotel y pasar, por fin, su primera noche juntos sin cámaras.

Demostrando que ha encajado en la familia de Luitingo a la perfección, Jessica se dejaba ver charlando de lo más sonriente con los padres del artista antes de asegurar ante los micrófonos de los reporteros que a pesar del resultado final, "él es mi ganador". "Lo primero es que ha quedado segundo y con porcentajes súper similares, para mí, bueno, ya solo por ser como es ya para mí es un ganador", apuntó.

Primera noche juntos sin cámaras de Jessica Bueno y Luitingo

Tímida e incómoda con las preguntas sobre su relación, la ex de Kiko Rivera evitó confesar cómo se imagina la vida a partir de ahora con Luis, dejando en el aire si está tan enamorada como todos pensamos: "Dios mío. Bueno... nada. Esas cosas ya veréis, ya me conocéis. Poco a poco. Felices y muy orgullosos y ya se irá viendo", explicó, presumiendo orgullosa de lo guapa que es el intérprete de la banda sonora de Operación Camarón.

Pletórico, Luitingo abandonaba Telecinco minutos después y, con una gran sonrisa, revelaba que Jessica ha sido su "mayor triunfo en Gran Hermano". "Personas así da gusto tenerlas", afirmó a su llegada al hotel, donde le aguardaba expectante la modelo sentada en un sillón del hall. Después de intercambiar confidencias y gestos cómplices, la pareja subió junta a la habitación en la que, después de semanas conteniendo sus sentimientos, pasaron la primera noche juntos.

La familia de Luitingo también está encantada con Jessica Bueno

Y es que después de semanas reprimiendo sus sentimientos, Jessica reconoció por fin que se está enamorando de Luitingo: "Es un amor adolescente, tan real que me da miedo. Nunca me había sentido así".

Después fue el padre de Luitingo, el también artista Sele Romero, Sele de Triana, el que se pronunció sobre la incipiente relación que su hijo está comenzando con Jessica, para la que no tiene más que buenas palabras. "Ellos sabrán lo que quieren hacer fuera, tendrán que hablar y ver si llegan o no llegan, pero me gusta para mi hijo. Es una niña estupendísima, la quiero muchísimo, una niña que se puede hablar muy bien", afirmó, dando así su bendición a esta historia de amor.

"Jessica es un encanto de persona, te enamora hablando nada más. Hablando te deja embobado viéndola, yo supongo que eso le ha dejado embobado a él, ha demostrado su amor y su cosa ella" , añadió rendido a la sevillana, a la que no dudó en dar la bienvenida a la familia. "Si ellos llegan a un acuerdo y quieren empezar una relación por supuesto, nuestro apoyo lo van a tener hasta el final. Yo como suegro soy un fenómeno, le hago de comer y lo que haga falta", apuntó con una sonrisa, feliz por el gran momento que está viviendo Luitingo. "Él está muy ilusionado, él tiene sentimiento, la quiere mucho, primero como amiga y como cosa, después se verá su historia y llegarán a un entendimiento. Él va a luchar, por lo que yo veo, y ojalá lleguen a buen puerto", auguró.