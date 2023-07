Traición: un íntimo de Jorge Javier Vázquez filtra su verdadero estado de salud

Desde su retirada de la televisión, el pasado 17 de mayo, nada se sabe realmente de la enfermedad del presentador de Telecinco. Pero ahora un amigo y compañero ha hablado sobre ello.

Jorge Javier Vázquez sigue retirado de la televisión. El pasado 17 de mayo, de manera sorpresiva, se ausentaba de Sálvame, tampoco presentaba la gala de Supervivientes y no comparecía al Deluxe. Mediaset España emitía entonces un comunicado entonces y deseaba la "pronta recuperación" de su presentador. No daba más datos. Tampoco se pronunciaba el afectado.

El mutismo en torno a la enfermedad de Jorge Javier era total. Pasaron los días y el de Badalona no regresaba a Telecinco. El final de Sálvame ya estaba fechado, el viernes 23 de junio, y se contaba con algún tipo de reaparición de Vázquez, el dueño del cortijo, para despedirse del que ha sido su programa durante 14 años, pero nada de eso: no sólo no participó sino que posteriormente reconocía que ni siquiera vio el programa desde casa.

Se ha hablado, él mismo ha hecho referencia, a que la baja laboral responde a un problema de agotamiento mental . De estrés o depresión. Pero sin mayores datos, lógicamente pertenece a su intimidad.

Pero ahora alguien que ha trabajado muchos años con él, con Jorge, ha hablado y ha dado datos sobre el estado real del presentador de Badalona. Lo que no sabemos es si son palabras "autorizadas" por Jorge Javier o si de lo contrario, su amigo se ha ido de la lengua y por tanto lo ha traicionado, o al menos a su confianza.. Hablamos del que ha sido su director en Sálvame y Deluxe, David Valldeperas. Lo ha hecho en una entrevista concedida a El Mon de la emisora catalana RAC1.

Valldeperas se ha referido a su salud mental, después de que fuese fotografiado recientemente saliendo de un Centro de Salud madrileño: "Está haciendo su trayecto, sí, diríamos que está haciendo su trayecto. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses".

Jorge Javier, David Valldeperas y su chiringuito

El director del mítico programa de La Fábrica de la Tele ahora ya cancelado ha hablado sobre la polémica ausencia de Jorge Javier del punto y final de Sálvame: "Estuvimos intentando hasta la misma mañana del 23. Había posibilidades de sí y no, queríamos ver si podríamos arrastrarlo. Es que un final sin él es como que el final no está escrito, porque para que acabe definitivamente él tiene que cerrar el chiringuito".