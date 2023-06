Brutal e inesperada puñalada de Jorge Javier Vázquez a sus compañeros de Sálvame

La estrella de Telecinco sigue 'desaparecida' de la televisión y recuperándose de una misteriosa enfermedad, pero ahora ha roto su silencio y lo que ha dicho demuestra que ha pasado página.

Tal y como les venimos contando puntualmente en ESdiario, Telecinco acabó definitivamente con Sálvame el pasado viernes, 23 de junio. Una de las noticias de la tarde fue la ausencia total de Jorge Javier Vázquez. ¿Es normal que el alma mater del espacio durante 14 años desaparezca? La respuesta es evidente, no, la falta de Jorge Javier marcaba el adiós del programa de La Fábrica de la Tele.

Y, solo tres días después, el presentador de Badalona era captado por las cámaras acudiendo a un centro de salud de Madrid. Como saben, Jorge Javier lleva de baja desde el pasado 17 de mayo, poco después de que Mediaset España anunciara la cancelación definitiva de Sálvame, el programa que ha reinado durante muchos años, antes de su declive de los últimos meses, en las tardes de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez y María Patiño o Matamoros

Desde su sorprendente desaparición de pantalla, pocas han sido las apariciones públicas del presentador, que también se apartó de las galas de Supervivientes. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales", escribió él mismo en Lecturas. "¿Y ahora qué voy a hacer?", se preguntaba. "Se me vino el mundo encima", escribía que sintió tras conocer el fin del programa.

Decía literalmente en su blog de la revista Lecturas: “Domingo 14 de mayo. Hace nueve días saltaba la noticia: que chapan ‘Sálvame’. Finito. Se acabó. The End... De repente me vi tumbado en el sofá exhausto y me pregunté: “¿Y ahora qué voy a hacer?”. Se me vino el mundo encima. Tantas veces fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad”.

Y ahora conocemos que no solo no estuvo presente, aunque fuese testimonialmente con una llamada de teléfono u otro tipo de intervención en el día histórico del último Sálvame sino que ni siquiera lo siguió por la televisión. Para Vázquez sencillamente no existió ese programa de despedida.

Es toda una declaración de intenciones de pasar página. ¿Ha cortado definitivamente con ese 'universo' de La Fábrica de la Tele? Para ello deja atrás no solo compañeros de más de una década, también a auténticos amigos personales como es el caso de María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández.

El entorno próximo a las colaboradores de Sálvame y del Deluxe asegura a ESdiario que no ha sentado bien la ausencia total de Jorge Javier Vázquez. "Ni siquiera ha tenido un detalle con quien fuera nuestra estrella y amiga íntima de Jorge, Mila Ximénez".

Ahora el futuro de estos colaboradores de Sálvame pasa por la plataforma de pago Netflix, una vida laboral de los Matamoros, Hernández, Lydia Lozano y compañía que está marcado por la ausencia (también) de Jorge Javier Vázquez.