Los “kioscos” de Madrid en guerra con la Boda de Tamara Falcó

No han pasado ni 24 horas de la salida de la revista que lleva la gran (y millonaria) exclusiva sobre el bodorrio del siglo y ya ha explotado la primera polémica. ESdiario tiene los datos.

Primera polémica tras la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. ESdiario ha recibido la llamada de varios kioscos de prensa del centro de Madrid donde muestran su indignación con la revista Hola. Este lunes es portada la boda de Tamara e Íñigo. Un despliegue de un millón de euros.

Muchos no han recibido suficientes ejemplares del número de la revista que ha salido a la venta. Se ha adelantado del miércoles al lunes. Apremia que se pueda filtrar alguna foto o información en exclusiva. Estos habituales kioscos del distrito centro de la capital tan sólo han recibido 10 ejemplares. Muy por debajo del número que recibien todos los miércoles. Una cantidad que llega a los 30. Al menos en los locales con los que mantiene relación directa esta diario. 20 menos de lo habitual que cada semana a la venta estos puestos de prensa del centro de la capital española.

Por eso están en pie de guerra con la revista Hola. Los repartidores comentaban este lunes a estos establecimientos de calle que el martes dejarían otros diez ejemplares ante el enfado que mostraban sus propietarios. Los kioscos están decepcionados porque son conocedores que en centros comerciales el número de ejemplares que han depositado alcanza las 80 unidades.

En uno de los emails a los que ha tenido acceso ESdiario de un kiosquero a otro de la zona aledaña se comentaba este disgusto y una realidad que les hace mucho daño en días donde la revista se vende con mayor facilidad. “Qué decepción…… Espero que no se acuerden de nosotros cuando quieran vender en nuestros puestos, sus revistas de cocina, moda, motor, viajes” reza el cuerpo del correo electrónica entre las dueñas de dos kioskos.

La revista Hola no se ha agotado. Lejos de la realidad. No se ha agotado porque no ha dado tiempo a comprarla ante su inexistencia. Estos kioscos del centro de Madrid están comentado a quien pregunta por la revista que no la tienen. Los 10 únicos ejempalres con los que han contado este lunes han tenido que ser reservados para sus clientes que ya los tenían apalabrados. La boda de Tamara Falcó es polémica por dónde se mire. Antes, durante y después.