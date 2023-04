Las críticas de la madre de Achraf Hakimi a Hiba Abouk perjudican a Telecinco

La actriz española ha copado titulares en las últimas horas por la sorpresa económica que le ha dado su marido a la hora de divorciarse y las reacciones están siendo de lo más diversas.

Lo del futbolista del PSG Achraf Hakimi y la actriz Hiba Abouk se está convirtiendo en un culebrón por entregas al que no falta prácticamente de nada.

Un divorcio que, sin duda, tiene pinta de que va a generar todo tipo de informaciones polémicas mientras el jugador sigue inmerso en una fea acusación por agresión sexual.

En las últimas semanas, Abouk se ha aupado a los titulares más controvertidos más ahora que ha trascendido que su exmarido y padre de sus hijos tenía toda su fortuna económica puesta a nombre de su madre. Algo que Hiba habría descubierto al iniciar el proceso de divorcio y la repartición económica.

La cosa no hace más que enredarse y por si fuéramos pocos "habló la abuela" de los niños. La madre de Hakimi no se ha cortado un pelo a la hora de arremeter contra su exnuera: "Si mi hijo no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer", señaló cuando un diario marroquí le preguntó por la fortuna que el futbolista ha puesto a su nombre.

Eso sí, según ella, no tenía constancia de la decisión que había tomado su hijo, pero no ve ningún problema en que haya actuado de esa manera. Algo que confirmaría la gran sorpresa que se llevó la actriz al saber la noticia y que podría ser la antesala de un divorcio lleno de tensión y procesos judiciales, tal como recogió este martes el Ya es Mediodía de Telecinco.

La delicada situación de Hiba Abouk con Achraf Hakimi

Según el programa matinal de Mediaset, la actriz tiene la custodia completa de los hijos del matrimonio y está dispuesta a luchar por el bienestar de los pequeños para que no vean afectados por la separación. Pero al parecer, no existe ningún tipo de sueldo ni posesión a nombre del futbolista, que cobra más de 10 millones de euros anuales por su actual contrato con el club francés. Mientras tanto, sigue adelante la investigación de una supuesta agresión sexual del futbolista a una joven en París.

No se puede olvidar que la carrera de Achraf Hakimi es una de las carreras más exitosas del momento y ha cobrado cifras astronómicas en los clubes en los que ha jugado.

El culebrón dista mucho de haber llegado a su fin, pero parece estar perdiendo fuerza entre el público. No en vano este martes Ya es Mediodía no registró sus mejores cifras en los audímetros y bajó al 12.9% de share y 881.000 espectadores, sus datos más discretos desde el 6 de abril.