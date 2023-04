Achraf Hakimi le tenía reservada una última desagradable sorpresa a Hiba Abouk

La actriz, que emprendió el proceso de divorcio antes de conocerse la supuesta agresión sexual una joven francesa, se ha llevado una desagradable sorpresa durante el proceso de separación.

El futbolista marroquí Achraf Hakimi ha vuelto a jugársela a la que hasta hace poco era su pareja, la actriz Hiba Abouk. Después de que saliera a la luz la demanda de una joven francesa contra el jugador por una supuesta agresión sexual en su propia casa cuando ella estaba fuera e hiciera público hace un mes que se separaba de él oficialmente, el futbolista le ha preparado otra desagradable sorpresa durante el proceso de divorcio.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois



La revista francesa 'First Mag' ha publicado en exclusiva que lo abogados de la actriz, casada en régimen de gananciales con Achraf, habían solicitado en el acuerdo de divorcio que se hiciera efectivo el reparto proporcional de la fortuna de su ya exmarido, el cuarto jugador mejor pagado de la Liga francesa de fútbol tras Mbappe, Messi y Neymar.

Para sorpresa de Hiba, los letrados del jugador marroquí han revelado que no tiene nada a su nombre y que la titular de su fortuna no es otra que su madre.

No obstante, Achraf está obligado a entenderse con Hiba para que todo este escándalo no perjudique aún más a sus dos hijos en común.

El futbolista se enfrenta ahora a la demanda de una joven de 24 años que le acusa de un presunto delito de abuso sexual en la casa familiar de París el 27 de febrero mientras la actriz se encontraba de viaje con los dos hijos de la pareja en Dubái.



Hiba Abouk decidió hacer pública su separación cuando los rumores comenzaron a aumentar tras las acusaciones de violación al futbolista. En ese momento, la actriz dejó claro que siempre estaría de lado de la víctima y reveló que habían tomado la decisión antes de todo el escándalo.

En un comunicado dirigido a la prensa, la actriz escribió: "Hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia".