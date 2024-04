Jorge Javier revienta Supervivientes con una propuesta de boda y un flirteo

"Gracias a la audiencia, igual me han echado porque me odian, pero gracias" comentaba en la palapa antes de despedirse definitivamente de sus compañeros. "No estoy orgullosa de muchas cosas, pero gracias" le reconocía a Jorge Javier tras su felicitación. Pendiente de la resolución de la prueba médica a la que se había sometido en las últimas horas, Claudia daba permiso para que el programa hiciera público el diagnóstico. "Ha mejorado de su problema gástrico que obligó a su evacuación. El resultado de la prueba es positivo y tiene que iniciar el tratamiento en España" leía el presentador dejando claro que tendría que haber abandonado el concurso aunque la audiencia hubiera dictado lo contrario.

Un sinfín de tramas abiertas que volvieron a demostrar que Supervivientes no tiene rival en la parrilla y que volvió a dar a Telecinco un cómodo liderazgo de jueves en el prime time con un rotundo 21% de cuota de pantalla y 1.494.000 espectadores. A muchísima distancia de todos sus competidores. De hecho la que más se acercó fue Antena 3 con Una vida menos en Canarias (7.8% y 757.000). En La 1 la película El Callejón de las Almas Perdidas anotó un 6.1% y 524.000 y en Cuatro Horizonte marcó un 6.5% y 474.000.