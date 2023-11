Filtran toda la verdad de las fotos prohibidas y que escandalizan de Urdangarin

Hay una segunda parte de esas fotografías que golpearon especialmente a la Infanta Cristina y que provocaron un enorme enfado en la Reina emérita Sofía. El culebrón parece no tener fin.

Este pasado 16 de noviembre les contábamos en ESdiario que la tensión volvía al entorno de la Casa Real y lo hacía por culpa de unas imágenes que han sobrecogido a la Infanta Cristina y que no sentaban nada bien a sus hijos, tal y como les contábamos la pasada semana. Son también unas fotografías que igualmente han provocado un auténtico terremoto en La Zarzuela, al menos en el ala en la que reside la Reina emérita Sofía.

Se trataba de unas fotos que veían la luz gracias a la revista Lecturas y en las que se podía apreciar a Iñaki Urdangarin es una escena cotidiana diaria, haciendo vida con su actual pareja, Ainhoa Armentia. Pero en las imágenes captadas por la mencionada revista hay una novedad hasta ese momento nunca vista: mostraban al ex duque de Palma en actitud muy cariñosa con uno de los hijos de Ainhoa, como si fuera propio. Una imagen de la vida cotidiana, paseando en familia en bicicleta, entre risas y confidencias.

Y eso rompía en ese momento, tal y como informaban a ESdiario fuentes próximas a La Zarzuela, el equilibrio familiar que hasta ahora existía tras el primer impacto al trascender que Urdangarin se separaba de la Infanta Cristina de Borbón.

Ahora el portal Jaleos aporta más detalles sobre lo que hay detrás de esas fotografías que hace solo una semana sorprendían a la familia del ala de los Borbón. Según esta nueva información, el día familiar de Urgandarin con el hijo de Ainhoa no es algo nuevo.

Urdangarin había conocido hacía mucho tiempo al hijo de Armentía, un joven de 17 años y con el que trata con muchísima frecuencia. Ese paseo en bicicleta por una zona boscosa de Vitoria no fue en accidente e incluso se habla de que “ejerce como un padre” con el primogénito de su ahora pareja sentimental.

Los hijos de Cristina e Iñaki Urdangarin

Pero el mencionado portal, y al hilo de estas fotografías que sorprendían en La Zarzuela y que sentaban nada bien a la Reina Sofía, desmiente también una información, a diferencia de lo que se ha contado en algunos medios de comunicación los hijos que él tiene en común con la Infanta Cristina siguen sin conocer a Armentia. Esto es, ni Pablo, ni Irene, ni Juan ni Miguel Urgandarin han tenido contacto alguno con la nueva pareja de su padre. Tal vez ahí sigan haciendo caso a la expresa petición de su madre. Y es que Cristina de Borbón considera una línea roja que sus hijos conozcan a Ainhoa.

Por último, y en relación con la vitoriana, el citado medio revela que este lunes ha cumplido 45 años y lo ha celebrado con el ex duque de Palma. Además, en lo laboral, Armentia ha experimentado un gran cambio a mejor, pues está trabajando en la empresa Nuño y Pescador S.A, que se dedica a la construcción. Ainhoa está en nómina, no así Urdangarin, quien, pese a que se dijo que compartía entorno laboral con su pareja, no es así. Al menos, no de forma oficial.