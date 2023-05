La Shakira más empoderada se acuerda de Piqué en los premios de Billboard

La artista colombiana recibió el galardón a la Mujer del año en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música con un discurso feminista y plagado de pullas a su expareja.

La primera gala de ‘Mujeres Latinas en la Música’ de Billboard, que se celebró en el Wastco Center de Miami y tiene como protagonistas a artistas, ejecutivas y creativas de la escena musical, ha premiado a Shakira como ‘Mujer del Año’ después de que sus últimas canciones lograran colarse en el número uno de muchos países durante los últimos meses, gracias en gran parte a la carga emocional que contenían contra su ex Gerard Piqué.

Aquí está el premio mujer del año para la grande y la inigualable Reina de la música latina Shakira entregado por Maluma… #BBMujeresLatinas @maluma @shakira pic.twitter.com/GmcOhPhsAi — Leon Espitia  (@espitia_h) May 7, 2023

Éxitos como ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, ‘Music Session #53′ con Bizarrap y ‘TQG’ con Karol G, en cuyas letras tiró con bala a Gerard Piqué tras su separación, no dejaron indiferente a nadie por el empoderamiento como mujer que la colombiana mostró al mundo a través de sus canciones.

"Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo verdaderamente importante es que sigas fiel a ti misma"... Lo mejor lo aprendí de otras mujeres, ser auténtica. Shakira dio uno de los más emotivos discursos de la historia. pic.twitter.com/a3rsDXgvW7 — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

La artista colombiana, que no pasó por la alfombra roja de los premios para evitar las preguntas de la prensa sobre su vida privada, recibió esta distinción tan importante dentro de su carrera de manos de Maluma. Con el premio en la mano, Shakira pronunció un discurso en el que agradeció el reconocimiento, e hizo gala de su afán de empoderamiento femenino dedicándole el galardón a su madre, Nidia del Carmen Ripoll, así como a todas las madres solteras.

Pueden decir lo que sea pero Maluma con Shakira siempre ha sido un caballero pic.twitter.com/Zvevr1iOh1 — ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) May 7, 2023

“A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”, comienza expresando una Shakira muy emocionada. “Celebremos el Año de la Mujer”, añade.

Shakira gana el premio a “Mujer del año” en los premios Billboard Mujeres Latinas



“El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer.” pic.twitter.com/NdyTxHGia1 — Indie 505 (@Indie5051) May 7, 2023

La expectación sobre si rompería su silencio sobre su guerra abierta con el exfutbolista del Barcelona se vio cumplida cuando la barranquillera habló de lo que ha pasado con su vida en el último año, sus dudas y las lecciones que le ha dado el proceso, dedicándole nuevamente unas pullas que a buen seguro serán bastante dolorosas para el padre de sus hijos.

Shakira y Thalia anoche en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música #BBMujeresLatinas https://t.co/tpL4zQ47QJ pic.twitter.com/9XPYp5OYrG — Adrián 🐺 | TQG (@ShakiraFOv1) May 7, 2023

“Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma”, sigue diciendo con posibles alusiones a su relación rota.

la carita de maria becerra tras las palabras de shakira 🥺🥺 ella sabe de lo que habla 💔#BillboardLatinWomenInMusic pic.twitter.com/u3luTW2NRy — skyvee ☆ (@i_skyvee) May 7, 2023

La artista asegura que este último año no está siendo nada fácil para ella al estar lleno de “cambios sísmicos” en su vida. “Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, expresa. “¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado, más de una vez”, confesó. Unas palabras que muchos interpretan como una indirecta a su expareja ya que Shakira llegó a dejar de lado su carrera para seguir al futbolista.

Shakira 'Mujer Del Año' x Billboard Mujeres Latinas en la Música! ♥️ #BBMujeresLatinas pic.twitter.com/dHN64QWB0K — Fader Shak (@faderg2_) May 7, 2023

“Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Las lecciones más importantes que he aprendido de otras mujeres. Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté porque sólo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, concluyó Shakira.

Durante la ceremonia, Shakira fue igualmente destacada por otras artistas más jóvenes como la puertorriqueña Gale y la mexicana Mariangela, quienes la mencionaron como su “ejemplo a seguir en la música”.