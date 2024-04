Anabel Pantoja da una lección a Carmen Borrego y a su hijo José María Almoguera

La cara y la cruz de la prensa del corazón. Quién sabe. Los sagas viven momentos totalmente opuestos. La felicidad frente al desastre familiar. Las hay que han visto la luz finalmente.

La sobrina de Isabel Pantoja reunía este miércoles a un grupo de periodistas en el centro de Madrid. Anabel Pantoja ha reconocido que la relación con su madre Merche Bernal atraviesa el mejor momento. La influencer confiesa que ahora es muy feliz cuando con pequeños detalles hace muy protagonista a su progenitora. “El otro día le llevé una tarta de queso y con ese pequeño detalle, estuvo encantada. Con que poco se puede hacer feliz”.

Durante años, Anabel estuvo más volcada en su tía que en su madre. Merche siempre le aconsejó por buen camino y por dónde no tenía que ir. En aquellos años, la sobrina no escuchaba a la madre: “Ahora me he dado cuenta que “la cabrona” llevaba mucha razón. Y se lo he hecho saber”.

Pantoja vs Campos: la felicidad frente al desastre

La cara y la cruz de la prensa del corazón. Anabel Pantoja da una lección sin pretenderlo al clan Campos. Quién sabe. Los sagas viven momentos totalmente opuestos. La felicidad frente al desastre familiar. Y más este miércoles con la llegada por parte de Carmen Borrego de su exmarido Francisco Almoguera.

La hermana de Terelu Campos está destrozada por su hijo, José María Almoguera. Y Merche Bernal se tiene que sentir muy orgullosa de su hija. Aquellos años de poca relación han pasado a la historia. Su tía es su tía pero su madre, es lo más. Con su madre hay puchero. Con su tía hay trabajo. Así se han interpretado las palabras y la emoción con la que ha hablado este mismo miércoles en la presentación de los nuevos productos de la marca Lov’yc de la que es embajadora desde el nacimiento de esta firme de higiene personal que se extiende por toda Europa en estos momentos.

Anabel no ha querido confirmar si su tío Agustín Pantoja se subirá este próximo sábado al escenario con su hermana en el antiguo Palacio de Deportes de Madrid y actual WiZinkCenter. La sobrina volverá a ser la mano derecha en las bambalinas de la actuación de Isabel Pantoja.

Está feliz con su novio David Rodríguez. No lo puede disimular. “Yo estoy mucho más tiempo en la ducha que él. Un poco más”. La hija de Bernardo Pantoja triunfa por las tardes en el programa que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, TardeAR: “El trato con la jefa es bueno. A Ana Rosa la veo poco la verdad”. De su paso por Sálvame ha comentado que hubo momentos buenos y muchos malos.