‘Confidente’ filtra el doloroso motivo por el que la Princesa Leonor pide perdón

La heredera de la Corona está entusiasmada con su nueva vida castrense. Su paso por la Academia General Militar de Zaragoza le ha cambiado la vida y metido en el Ejército, tanto que...

La Princesa Leonor está culminando su primer año de formación militar. Lejos queda ya ese día de agosto en el que la Princesa de Asturias ingresaba tímidamente en la Academia General Militar de Zaragoza para iniciar su periplo por los tres Ejércitos españoles.

La joven Princesa pasaba a ser Dama Cadete Borbón Ortiz y se integraba como una más en una vida castrense que no ha sido nada fácil pero sí muy satisfactoria para ella. También para los españoles porque el paso por la Academia de Leonor ha dejado imágenes icónicas para la historia y para el futuro de nuestra monarquía parlamentaria.

Agotando ya su estancia en el Ejército de Tierra, la heredera ha concluido sus últimas maniobras en San Gregorio. Unos ejercicios militares de Leonor que coincidieron con el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebraba en Oviedo.

La sede elegida para esta edición, la capital asturiana, había disparado las especulaciones sobre la presencia de la hija de los Reyes Felipe y Letizia en ese evento anual, no se puede pasar por alto que ella es la Princesa de Asturias. Pero Casa Real, tal y como ha comprobado ESdiario, no había agendado esa presencia de Leonor en Oviedo, pero fuentes de La Zarzuela no habían descartado del todo. Esa incógnita seguía en el aire.

Finalmente los Reyes, sin su hija mayor, presidieron los actos de ese señalado día y la ausencia de la Princesa provocaba alguna que otra decepción…

Y la primera decepcionada ha sido ella, Leonor de Borbón, que hubiese querido asistir al Día de las Fuerzas Armadas para acompañar a los asturianos. De esta forma pide perdón por no asistir y lo lamenta entre sus compañeros de Zaragoza, compañeros que ya son amigos.

El disgusto de la Princesa Leonor

Pero, como decimos en ESdiario, su no asistencia tenía un motivo justificado, las maniobras militares para cerrar su primera etapa de formación. Cuenta el Confidente de la Corte (de Monarquía Confidencial) que desde la Academia General Militar confiesan que “está muy concentrada como en las ocasiones anteriores en su papel como dama cadete”, deslizando de esta manera que quizás Leonor de Borbón no tenía permiso para asistir a la celebración ovetense.

El mismo confidente explica que ha podido saber que la primogénita de Felipe VI y Doña Letizia ‘lamentó’ entre sus compañeros no poder asistir a un acto tan importante, y en una ciudad como Oviedo muy significativa para su familia.

“Le hubiera gustado estar, pero el deber llama y más en unas semanas cruciales para terminar su primer ciclo de formación militar”, afirman citando fuentes de la Academia General Militar de la capital aragonesa.