Broncano obliga a su invitado a desvelar una anécdota con ¿la princesa Leonor?

El presentador de 'La Resistencia' contó con la visita del cantante almeriense RVFV, quien acabó confesando un peculiar momento que compartió con un miembro de la Casa Real.

La Resistencia de Broncano añade una emisión más a su trayectoria en Movistar Plus con la sombra del salto a la televisión en abierto (y pública) acechando. Una emisión marcada, como es habitual por las preguntas clásicas que el presentador suele hacer a sus invitados, que en esta ocasión fue el cantante Rafael Ruiz, más conocido como RVFV. El artista almeriense ha recibido recientemente el disco de oro, que se suma al ya conseguido platino y que dejó en el plató del Teatro Príncipe Gran Vía hace cuatro años, en una visita anterior.

El cantante ha acudido al formato de Movistar no solo para enfrentarse a las temidas preguntas del de Jaén, sino para promocionar su nuevo disco, El tiburón, que estará disponible el próximo 31 de mayo y que contará con una colaboración con David Bisbal dedicada al equipo de fútbol de su Almería natal que se titulará Rueda. Pero no será el único artista invitado, ya que contará también con Lola Indigo, Morad y Omar Montes, entre otros muchos. Precisamente, este último estuvo presente de forma indirecta en La Resistencia por una anécdota que contó RVFV y que implica a la Casa Real, supuestamente, a la princesa Leonor.

La anécdota de RVFV con Omar Montes y Leonor

Un suceso que dejó descolocado a Broncano, que no dudó en aprovechar el momento para hacer todo tipo de bromas al respecto. Pero, ¿cómo se llegó hasta esa anécdota? Todo surgió cuando el presentador de La Resistencia dijo que era muy posible que la princesa Leonor o alguien de la Casa Real española fuese seguidor de la música del invitado. "Una vez estuvimos en un concierto Omar (Montes) y yo y estaba la princesa", comentó RVFV, para señalar al instante que igual era un error: "No sé si era la princesa Leonor, no lo tengo muy claro". Una confesión que llevó al de Jaén a demostrar que él tampoco conocía exactamente la actualidad de la familia real. Tanto que le llevó a preguntar si había dos o tres princesas: "Es de las más pequeñas", aclaró el almeriense, que añadió que llegaron a grabar un vídeo para TikTok y Omar Montes lo subió a su perfil.

Necesitamos confirmación de @omarmontesSr, que @Rvfvrxiz iba algo borracho y no recuerda bien si estaba saludando a la futura reina de España o a una random#LaResistencia pic.twitter.com/SQG07dUbdM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 21, 2024

Al escuchar eso, el presentador pidió al equipo de La Resistencia que buscara las pruebas. "Eso une España", bromeó Broncano, que quiso saber lo que esa invitada de honor les dijo a RVFV. "Que le gustábamos mucho y que estaba encantada. Se ve que la invitó Omar", contó el almeriense, que había tenido "contacto con quizá la próxima reina de España dentro de unos años". Aunque volvió a señalar que no estaba seguro, porque "yo iba un poco borrachísimo, me di cuenta de quién era después", confesó RVFV, que aclaró que no se trataba de Victoria Federica. "A la más mayor le pongo cara, pero a la otra no", dijo Broncano en referencia a las hijas del rey Felipe VI y la reina Letizia. "Estoy un poco despegado de la Casa Real", admitió el presentador de Movistar.