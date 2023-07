Lequio acusa a la familia de Onieva y la Policía sigue las pistas de las joyas

El Conde colaborador televisivo sigue su cruzada contra Tamara Falcó y en sus redes ahora ha atacado duramente a la familia de su novio y además da un dato relevante sobre su comportamiento.

Ya sí estamos en la recta final de la boda del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que este sábado 8 de julio se darán –si no hay imprevistos- el sí quiero en la finca 'El Rincón' en la localidad de Aldea del Fresno (Madrid).

Esta última semana ha estado llena de sobresaltos porque el enlace matrimonial de la marquesa de Griñón ha pasado de las páginas de sociedad a las de sucesos por culpa del espectacular robo de unas joyas que sí, estaban directamente relacionadas con la ceremonia nupcial y más concretamente con los Onieva.

Tras trascender lo del asalto al coche de los joyeros, en un principio la firma de joyas Del Páramo Vintage desmintió que las piezas fueran para Tamara Falcó o Íñigo Onieva. Se apuntó entonces como destinataria de las mismas la madre del novio y madrina de la boda, Carolina Molas, a quien los joyeros habrían acordado prestarle las joyas a cambio de publicidad.

La suegra de Tamara reconoció conocer a la firma víctima del robo, pero negó que las joyas fueran para ella, y dijo que su intención es lucir sus propias alhajas.

Y en esto que Alessasndro Lequio ha entrado de lleno en la polémica con unas afirmaciones en sus redes sociales:

“La sensación que tengo es que la familia Onieva está irritada porque se ha descubierto que les iban a prestar joyas. El problema es que les da vergüenza que haya salido en los medios que van o iban a llevar joyas prestadas”, ha escrito el televisivo conde en su perfil de Instagram, junto a una foto de Onieva y su madre, subtitulada como “El robo de las joyas”.

Lequio contra los Onieva

Pero el colaborador de Ana Rosa Quintana ha atacado también a la familia de Onieva por la poca sensibilidad demostrada para con los joyeros asaltados: “total falta de empatía que están teniendo todos los Onieva con los joyeros. La propia Carolina ha dicho que los conoce, y no ha tenido ni una sola palabra hacia ellos que seguramente han pasado por el peor momento de su vida. Me imagino en una situación como la del atraco y me entran todos los males, por eso no consigo entender que los Onieva no hayan tenido una sola palabra de cariño hacia ellos, y más reconociendo que los conocen”.

Paralelamente, la Guardia Civil sigue investigando los hechos. Según diversas fuentes, la investigación apunta a que el robo, perfectamente profesional y muy organizado, estaba totalmente planificado. Por este motivo, los agentes encargados del caso consideran que toda la información de la que disponían los atracadores (ruta, valor de las joyas, horarios…) procedía de un chivatazo.

La investigación sigue abierta mientras que los novios ya están a las puertas del altar.