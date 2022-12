José Bono sorprende a todos "convirtiéndose" en Lady Gaga por Navidad

El ex presidente del Congreso de los Diputados ha amenizado las fiestas a los seguidores de su hija con esta "brillante" actuación al ritmo de "Bad Romance" que han realizado en familia.

Desde la llegada de las redes sociales, y algunos de sus conocidos retos, muchas personas han perdido el sentido del ridículo. Ver como los influencers sacan a relucir sus mejores pasos en Tik Tok o muestras sus destrezas musicales en Instagram hace que el resto de usuarios de ambas plataformas se animen a ello. A este "mundillo" se unen también muchas familias, que hacen ver que, unidos, el ridículo es menor. Un ejemplo de ello son Los Bono, una de las familias más divertidas de las redes sociales.

Amelia Bono, la hija mayor del expresidente del Congreso, como buena influencer que es, sabe sacar lo mejor de cada momento y plasmarlo en su cuenta de Instagram, y estas Navidades no ha sido menos. De los cientos de retos que circulan tanto por esta red social, como por las demás, la hija de José Bono ha seleccionado uno "tranquilo", en el que no hay que moverse mucho, pero donde hay que saber dar el do de pecho. Y el ex político no iba a quedarse atrás.

José Bono, su familia y una canción de Lady Gaga

José Bono y familia, casi al completo, se encuentra celebrando estas fechas tan especiales en un lugar paradisiaco con sol y playa. Entre villancico y villancico, han querido divertir a los más de 462 mil seguidores de Amelia Bono con un vídeo cantando la canción Bad Romance de Lady Gaga, intentando entonar y no reirse. "Esto es lo que pasa cuando los Bono se juntan", escribe la influencer en el vídeo que ha conseguido ya más de 26.000 likes.

Aunque no aparece en este divertido momento, desde que Amelia Bono y Manuel Martos decidieron darse una segunda oportunidad, el matrimonio está más unido y feliz que nunca. Tras muchos meses de rumores sobre una posible reconciliación, finalmente confirmaron que habían retomado su relación y, desde ese momento, no se han separado. Sin duda, se han convertido en una de las parejas más sólidas del panorama nacional y, diariamente, comparten con todos sus seguidores multitud de muestras de amor.