Cristina Pedroche confiesa sus dudas y emociones por el estreno de "Password"

La presentadora del concurso compartió sus impresiones antes de que se estrenara el programa en Antena 3 y reconoció que las dudas le abordaron cuando recibió la oferta.

Este viernes se estrenaba en Antena 3 el concurso "Password", el mítico concurso que emitió Cuatro entre los años 2008 y 2010 y que ahora emite la cadena principal de Atresmedia con Cristina Pedroche a la cabeza.

Un proyecto que le llegó a la presentadora vallecana un poco de rebote, ya que en un principio se le iba a encargar a Luján Argüelles, pero los impedimentos que puso Televisión Española hicieron que finalmente la elegida por parte de Atresmedia fuera Cristina Pedroche.

La madrileña ha compartido con sus seguidores de Instagram todos los sentimientos que la abordaron al saber que había sido la elegida por parte de Antena 3 para presentar el espacio y también ha compartido las dudas que tuvo al recibir la oferta, ya que ésta le llegó al poco tiempo de saber que estaba embarazada.

"Llevaba mucho tiempo deseando dar un paso más en mi profesión y cuando me propusieron presentar 'Password' ya estaba embarazada de muy poco" comenzaba explicando la periodista en su cuenta de Instagram, "nadie lo sabía, y la verdad es que al principio dudé. Dudé de si podría y de si lo haría bien. Menos mal que tuve un gran apoyo tanto por la cadena, la productora, amigos y familia, y acepté"

Cristina Pedroche grabó "Password" estando embarazada de 5 meses

La presentadora de "Password" ha confesado que las grabaciones se realizaron cuando ella llevaba cinco meses de embarazo "y ahora echo la vista atrás y creo que nunca me había sentido tan especial y con una energía más bonita. Tener en mi tripa a mi hija me hacía sentirme más segura, me daba fuerza y hacía que se me olvidaran las largas horas de rodaje. Me acostaba y me levantaba con una gran sonrisa" ha confesado la presentadora.

Ahora, y tras el nacimiento de su hija Laia, Cristina no puede evitar pensar en lo que ocurrirá cuando ella vea las primeras imágenes de "Password": "Cuando sepa que estaba dentro de mí estará orgullosa de su madre, y esto hace que me explote el corazón. Este programa ha sido y es mi sueño. Y ahora por fin lo comparto con todos vosotros. Gracias por acompañarme/acompañarnos".

Un mensaje que ha recibido respuesta por parte del equipo de Atresmedia: "No tenemos 'passwords' para definir tu trabajo en 'Password'".

La primera entrega de "Password" logró ser líder en el prime time del viernes con el 12,7% y 1.184.000 espectadores, y tuvo reacciones muy dispares entre la audiencia, desde gente a la que le gustó mucho el formato, hasta gente a la que le pareció muy lento.