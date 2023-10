Arantxa de Benito desvela la razón de la ausencia de Guti al bautizo de su nieto

La ausencia del exfutbolista en el bautizo de su nieto no pasó desapercibida, y su exmujer ha sido la encargada de explicar cuál era el motivo.

Este fin de semana, Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y Guti, y su novio, Miki Mejías, han celebrado el bautizo de su hijo Hugo, una celebración a la que han asistido muchos rostros conocidos de nuestro país pero en la que lo más llamativo ha sido la ausencia de uno de los abuelos del pequeño, la de José María 'Guti' Guitiérrez.

Una ausencia que no ha pasado desapercibida para la opinión pública, por lo que Arantxa de Benito, la que fuera la mujer de 'Guti' durante 10 años ha tenido que explicar cuál era el motivo de su ausencia: "Su padre trabajaba y no ha podido asistir. Se dice con la naturalidad que tiene que decirse". Y es que 'Guti' era uno de los comentaristas que retransmitieron el partido entre Real Madrid y Girona en DAZN, por lo que el sábado no pudo estar presente en el bautizo al estar en Girona.

La ausencia de 'Guti' no afectó al bautizo de Hugo

Eso sí, parece que Arantxa de Benito no estaba muy de acuerdo con la decisión que tomó 'Guti', asegurando que "cada uno es libre de hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere". Eso sí, no ha tardado en explicar que no había ningún tipo de polémica y que la ausencia de 'Guti' no afectó lo más mínimo al evento: "¡La polémica está en la que hagáis vosotros!".

La presentadora de televisión y toda la familia vivió un día extremadamente feliz, a pesar de la ausencia de su exmarido: "José no está y ya está. Zayra está feliz, su papá también, el bebé también y todos también. Ha sido una ceremonia muy bonita, sencilla y emotiva. El bebé no ha llorado, ha estado mirando hacia atrás y riéndose".

Además, la feliz abuela también habló de la posibilidad de boda entre su hija Zayra y su novio Miki: "¡Podían haber aprovechado el tirón! El bebé es muy pequeño por ahora, pero si quieren celebrar su amor eterno me parece fantástico". Tras la ceremonia, la familia y los amigos íntimos se acercaron a un restaurante para celebrar una comida en la que de Benito se mostró muy feliz: "Estoy emocionada, es la cosa más bonita que nos ha pasado en los últimos años. Es una preciosidad, cada semana lo ves y son nuevos gestos, nuevos ruiditos, nuevas miradas... Estamos alucinados".