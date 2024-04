El mejor crossover de la historia lo protagoniza Belén Esteban y no se vio venir

Poco a poco el resto de sus compañeros de Sálvame se han ido colocando en un sitio u otro y los que quedaban van encontrando hueco... pero ella, ella siempre logró descolocar al respetable.

En otras épocas de su vida, cuando trabajaba diariamente para Sálvame, hubiera sido absolutamente inconcebible, pero ahora Belén Esteban se puede permitir vivir totalmente al margen de la polémica que atraviesan Jesulín de Ubrique y María José Campanario tras salir a la luz la relación que su hija Julia habría mantenido el verano pasado con el hermano de Carlo Costanzia, Pietro (en prisión provisional en Italia acusado de intento de asesinato).

Ajena a las controversias del padre de su hija Andrea, la princesa del pueblo ha disfrutado de una de las Semanas Santas más especiales demostrando que cuando ella está de por medio cualquier cosa es posible, incluso la más inaudita.

Y es que Esteban viajó hasta Estados Unidos con su marido Miguel Marcos para visitar a su hija Andrea Janeiro, que a sus 24 años lleva una vida completamente anónima al otro lado del charco. Unas vacaciones inolvidables en las que han disfrutado de lugares como Los Ángeles o Las Vegas, como la propia colaboradora ha compartido con sus seguidores en Instagram presumiendo de lo orgullosa que está de su niña.

"Semana Santa en familia. Me voy a España con el corazón lleno de amor y de orgullo. Siempre te he enseñado a ser constante y sacrificarte por lo que quieres hacer, y lo has conseguido. Eres lo que más quiero en mi vida, nos sentimos muy orgullosos de ti", escribió en Instagram la de Paracuellos, acompañando esta declaración de amor a su hija de un carrusel de imágenes del viajazo que se ha pegado.

Unos días mágicos con su marido y su niña en los que Belén ha vivido su momento fan al encontrarse en un restaurante con el mismísimo Al Pacino, al que no dudó en pedirle una foto que como no podía ser de otra manera ha publicado en sus redes sociales: "Estar en familia disfrutando de una agradable cena y encontrarme por casualidad con el gran actor Al Pacino. He de decir que ha sido muy amable conmigo, además de ser muy simpático. Agradecida por tus muestras de cariño. Momentos inolvidables", aseguró pletórica tras haber podido conocer al protagonista de El Padrino, al que agarró del brazo para posar con su mejor sonrisa en una instantánea que pasará a la posteridad.

Una imagen que rápidamente se convirtió en viral en redes sociales con miles de likes y retuits, puesto que saltó del Instagram de la colaboradora televisiva al resto de plataformas como Twitter, donde usuarios como La Batcueva del Cinéfilo la tildaron como "mejor crossover de la historia" ese que nadie "vio venir".

El mejor crossover de la historia. Belén Esteban y Al Pacino. Os juro que esto no me lo veía venir. pic.twitter.com/E8e0j6pCRg — La batcueva del cinéfilo 🌃 (@brucebatman007) April 3, 2024

Hoy en Fotos que no esperabas ver...



Belén Esteban y Al Pacino. pic.twitter.com/qmBbClaPFl — #PorQuéTT (@xqTTs) April 3, 2024