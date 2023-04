Patricia Pardo y Christian Gálvez superan el trance más incómodo de su relación

Patricia Pardo y Christian Gálvez mantienen una discreta relación alejada de los focos desde febrero de 2022. A pesar de que son habituales sus declaraciones de amor a través de sus redes sociales, y de que se les ha visto presumiendo de su amor con naturalidad en numerosas ocasiones, hasta ahora habían evitado el "incómodo" trance de posar juntos en un photocall.

Algo que cambió este jueves cuando, demostrando su apoyo a la Fundación Querer y su cariño a su presidenta, Pilar García de la Granja, asistieron de la mano y con una gran sonrisa a la cena solidaria anual con la que la institución recauda fondos para continuar con su labor para ayudar a niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas.

Patricia Pardo y Christian Gálvez admiten que no están acostumbrados a posar juntos

Reconociendo que no están "muy acostumbrados" a posar juntos pero que después de un año de noviazgo llevan "con naturalidad" la expectación que despierta su historia de amor, Patricia explicó con sinceridad por qué no se les había visto en un acto público hasta ahora: "Realmente no somos mucho de salir ni de ir a eventos ni nada. Hacemos una vida de lo más normal, como una pareja normal con las niñas en casa y no mucho de cara al escaparate, pero esto era una cosa especial que surgió y por supuesto que sí".

"Somos como cualquier familia normal y corriente, con mis madrugones a las cuatro de la mañana, él trabaja por las tardes, con las niñas, normal. Con cariño, con respeto, con amor, con sentido común. El amor todo lo puede", desveló Pardo, reconociendo que se siente "muy afortunada" por su pequeña gran familia y por lo bien que han encajado Christian y sus pequeñas Aurora y Sofía

Más cómoda que nunca al hablar de su relación, la presentadora de El programa de Ana Rosa confesó que están en un momento "feliz". "Estamos bien a nivel profesional, haciendo lo que nos gusta y estamos juntos y felices", añadió con una sonrisa.

Tan enamorados están y tan consolidado está su noviazgo que no pudo faltar la pregunta sobre si les gustaría dar un paso más y pasar por el altar en un futuro. Una posible boda que por el momento ni confirman ni desmienten: "Eso lo dejamos para la intimidad de casa", aseguró Christian, revelando que "lo más importante de todo es que nos gustamos, eso es suficiente".

"Disfrutamos del momento", insistió la presentadora de Telecinco, reconociendo que a pesar de este primer y esperadísimo posado público "somos una pareja normal y corriente y no nos gusta mucho la exhibición ni hablar de la vida privada. Estamos felices y ya está. Poco más que contar".