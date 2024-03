El comentario "falso y machista" de José Antonio Avilés sobre Bárbara Rey arrasa

Desde que trascendió el escandaloso motivo que llevó a Ángel Cristo Jr. a romper definitivamente con su madre no han parado de ver la luz oscuros entramados que han terminado estallando.

Desde que salió a la luz la deuda millonaria que desencadenó la ruptura entre Ángel Cristo Jr. con su madre Bárbara Rey no han parado de trascender presuntos chanchullos económicos de la vedette que están llenando minutos de televisión.

Sin ir más lejos, este jueves en Así es la Vida se retomó el tema y la abogada Teresa Bueyes negaba que Bárbara Rey haya creado un tramado empresarial que habría perjudicado a su hijo Ángel Cristo. Sin embargo, sus palabras no convencían a José Antonio Avilés, que hacía un comentario que desataba la polémica en plató hasta el punto de que los presentadores Sandra Barneda y César Muñoz pedían al colaborador que rebajase el tono.



Según Bueyes, Bárbara no tiene determinados conocimientos económicos, Antonio Casado replicaba que aunque muchos no sean expertos, todo el mundo hace la declaración de la renta y añadía: "Yo la tengo por una mujer muy lista aunque digas que no sabe de números".

José Antonio Avilés sobrepasa la línea con Bárbara Rey y el Emérito

Y, a raíz de este comentario, Avilés respondía rebasando los límites de la corrección: "¡Para el Emérito fue lista!", unas palabras que intentaba frenar los presentadores del programa y ante los que Bueyes replicaba: "Juzgas a la ligera ¿Cómo que fue muy lista con el Emérito? ¡El que era listo con ella fue el Emérito!", se quejó indignada por el comentario.

Finalmente periodista acusó a la vedette de llevar "toda la vida" vendiendo una historia que él no sabe si es "verdad o mentira" y añadió: "Lleva ganando dinero a cosa de mucha gente mucho tiempo". "Eso es falso, falso y machista", le reprendió la abogada mientras él se defendía alegando que de machista tiene "poco".

Suficiente para caldear el ambiente en el plató de Así es la Vida que este jueves vio mejorar sus datos de audiencia hasta alcanzar el 9.4% de share y 850.000 espectadores, sus mejores cifras de los últimos cuatro días.