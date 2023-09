El fortasec del sobrino de Ana Rosa Quintana se lo pone difícil a Sonsoles Ónega

Raro es que no se hiciera sus necesidades en directo, pero como dijo la presentadora de Telecinco en su estreno, la "confianza da asco" para lo bueno y para lo malo. Que pregunten a su rival

Llegó el flamante estreno de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco y la presentadora quería que todo saliera perfecto, así que no dudó en llevarse a gente de confianza para que le dijeran, no solo lo que estaba bien... sino lo que estaba mal también. Y para eso, ya se sabe, nada mejor que la familia...

Y es que en su primer TardeAR, la presentadora se levantó de su mesa para ir hasta el público y contar algo: "Cada día quiero invitar a alguien de mi vida que no son conocidos". A saber, personas muy cercanas a la comunicadora para su opinión del programa sin tapujos.

Ana Rosa con su sobrino y el director ejecutivo del programa en el estreno de 'la fila zero': "Donde hay confianza, da asco" pic.twitter.com/cLtNGjxFd2 — TVMASPI (@sebas_maspons) September 18, 2023

En este primer La fila zero (que así se llama la sección) Ana Rosa invitó a Juan, productor ejecutivo del programa, y a su sobrino Quique. "Tú terminas un programa y siempre preguntas qué tal, casi siempre todo el mundo te dice que todo estupendo, pero ellos como son de confianza quiero que me digan la verdad", explicó entre bromas y veras.

Dicho y hecho. Con un toque de humor Juan hizo una crítica a las pocas pantallas que se han puesto para el público: "Han estado mirando para arriba toda la tarde, vamos a tenerlos que mandarlos al fisio".

El sobrino de Ana Rosa Quintana logra contener sus "gases" en plató

Claro que para confianza, la del sobrino de Quintana: "Yo esta mañana me he tomado un Fortasec porque entre el talento que hay aquí y el despliegue de medios, raro es que no me haga mis necesidades encima, pero no se me ha escapado ni un gas. Está bien, a ver aquí hay que meter el bisturí y no me refiero a los colaboradores, que cada uno lleva lo suyo", entonó Quique. Palabras con las que Ana Rosa no pudo evitar soltar alguna que otra carcajada.

Con este panorama y la expectación generada a su alrededor por su debut en las tardes de Telecinco, Ana Rosa Quintana saldó su primer TardeAR con un 11.3% de cuota de pantalla y 905.000 espectadores. No solo bastante por encima de lo que ha venido haciendo el Así es la vida de Sandra Barneda durante el verano, sino un poquito más que la que será su rival directa en Antena 3 a partir de ahora: Sonsoles Ónega.

Y es que en el primer asalto contra Quintana, Y Ahora Sonsoles registró un 11.1% y 828.000. Y eso que el magacín de Ónega contó con el testimonio del "hombre que pudo ser Daniel Sancho", contando que había sufrido episodios de acoso por parte de Edwin Arrieta.

#Exclusiva



🗣️ "Me sentí identificado con Daniel cuando vi la noticia".



🟠 El relato del testimonio que “pudo ser Daniel Sancho” según sus palabras, puede suponer un giro en el caso de Daniel Sancho.#YAS18Sep



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/oeVQVYbZ9L — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) September 18, 2023

No obstante, según ha podido saber ESdiario, las sensaciones en los pasillos de Atresmedia son buenas porque los estrenos se suelen ver más y siendo el de Ana Rosa Quintana con la expectación generada más aún. Teniendo en cuenta que en su debut se produjo prácticamente un empate con Sonsoles Ónega parece lógico que este martes estén más contentos en Antena 3 que en Telecinco con los datos negro sobre blanco.