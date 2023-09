El famoso infiltrado en GH VIP 8 se topa de bruces contra la "furia" de TVE

Máximo morbo y expectación el que se disparó en el primer debate del reality. A partir de ahora todo serán sospechas y desconfianza... pero ni por ésas logró noquear a la competencia.

Marta Flich ya advirtió el pasado jueves, durante el estreno de Gran Hermano Vip 8, que la nueva edición venía cargada de novedades y sorpresas. Y ya se ha descubierto la primera: "Uno de los habitantes de Guadalix no es un concursante real. Alguien está jugando y vamos a saber quién es", reveló Ion Aramendi a los concursantes este domingo durante el primer debate del reality.

Mientras la audiencia votaba a través de un televoto quién creía que era el "infiltrado", los famosos se miraban unos a otros sin tener ni idea de cuál de sus compañeros lleva días engañándoles. Por delante, una misión: descubrir al "impostor" si quieren ganarse la inmunidad en las siguientes nominaciones. "Es el momento de miraros y sospechar", invitó el presentador al grupo formado por Jessica Bueno, Oriana Marzoli, Zeus Montiel, Marta Castro, Laura Bozzo, Sol Macaluso, Gustavo Guillermo o Luitingo entre otros.

Y con las celebrities sin dar crédito a este inesperado giro en la convivencia, el público hablaba y elegía a sus tres candidatos a infiltrado. Los más votados fueron Carmen Alcayde, Karina y Pedro García Aguado, que desfilaron por el confesionario para desvelar la primera gran sorpresa de la edición. ¡Quién es el falso concursante!

La primera en reaccionar a la frase en clave (que solo el infiltrado conoce), "cuidado con el colibrí", fue la cantante de El baúl de los recuerdos. Como si con ella no fuese la cosa confesó que le gustan los animales, pero más los perros que los pájaros, dejando claro que ella no es la infiltrada.

Pedro García Aguado, el famoso infiltrado que tendrá que ser descubierto "sin ayuda"

A continuación, fue Carmen Alcayde la que se sentó en el confesionario y demostró su "inocencia" al quedarse a cuadros al escuchar la palabra colibrí: "No, por favor, basta. No metas nada aquí, ¿qué colibrí? No me hace gracia. Es un pajarito pequeño, ¿no? el colibrí me da cosa". "Yo tengo muy mala memoria, ¿me ha salido un novio a mi de repente?", apuntó divertida antes de volver con sus compañeros.

Pedro es el colibrí, el infiltrado. #GHVIP17S Carmen Alcayde acierta. pic.twitter.com/TJmjAKpvC9 — ★ 𝓝𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 Ḁω ☆ (@Nieves__AT) September 17, 2023

Y por último, Pedro García Aguado, que muy tranquilo confirmó con una sonrisa y un "por supuesto" que es el concursante infiltrado en Guadalix. Tal y como explicó Ion Aramendi, el presentador tiene "fecha de salida" y abandonará el reality cuando alguno de sus compañeros le descubra. "Haz ese esfuerzo, sigue en tu papel de infiltrado y que sean tus compañeros los que lo descubran" le pidió, advirtiéndole que "si detectamos que favoreces a alguien y dejas que te descubran, el premio final sufrirá una penalización sin precedentes".

Se abre la caza y esperan días de interrogatorios, sospechas, pruebas y trampas para descubrir quién es el concursante infiltrado. ¿Será capaz Pedro García Aguado de mantener su secreto a salvo? Además, una vez que alguno de sus compañeros averigüe que es el impostor, el exjugador de waterpolo abandonará la casa y se incorporará a la convivencia el concursante número 18, el patinador Javier Fernández.

Primera de las muchas sorpresas que se prometieron en esta octava edición de GH VIP y que sirvió para que Telecinco lograra mejorar los datos que hacía Allá Tú la noche de los domingos, con un 14.2% de share y 1.213.000 espectadores, frente al 9% y 910.000 que registró la semana pasada el concurso de Jesús Vázquez.

Eso sí, no logró hacerse con el liderazgo del prime time dominical, que se llevó La Uno de TVE con la Película de la Semana y Despierta la Furia, que cosechó un 14.4% y 1.726.000.