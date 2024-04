Ángel Cristo habla por primera vez sobre sus intenciones con su hermana Sofía

Al cumplirse 28 días de su entrada en “Supervivientes”, el hijo de bárbara Rey comparte ya con sus compañeros las que serían sus intenciones cuando finalice el concurso.

La participación de Ángel Cristo en Supervivientes es toda una montaña rusa y parece que su concurso empieza a despegar con normalidad. Atrás quedan las rencillas que le hicieron granjearse la enemistad de sus compañeros, a quienes condicionaron su paso por De Viernes, acusando a su madre de diferentes hechos ocurridos durante su infancia.

Numerosas peleas, sobre todo con Carmen Borrego, de quien finalmente se despidió sin ningún rencor; y su forma de poner en jaque a la organización al negarse a hacer determinadas pruebas, no facilitaron su recorrido en la isla, que ha ido suavizando con el paso del tiempo.

Cambio de grupo y de actitud

El cambio de grupo le benefició, y comenzó a tener gestos amables con sus compañeros. Incluso, después de una gran bronca con Miri Pérez-Cabrero, no ha dudado en darle palabras de ánimo: "Yo no he dicho nada malo de ti, más que eres muy pesada. Pero creo que tienes buen corazón, se te ve, y siempre he dicho que tendré una mano tendida contigo porque a los únicos a los que les cierro las puertas es a las malas personas", confesaba a su compañera.

Ángel Cristo ha tomado una decisión que ha afectado a todos sus compañeros en la conexión de 'Tierra de nadie' de este martes. https://t.co/ILNQJOSIGm — Diezminutos TV (@diezminutosTV) April 6, 2024

El hijo de Bárbara Rey parece que se ha relajado y ha comenzado a hablar de su familia sin rencor, y parece haber reflexionado en la distancia. Cuando Gorka detallaba que habían cumplido 28 días de concurso, Ángel recordaba que su hermana, Sofía Cristo, no superó tanto tiempo cuando estuvo en Supervivientes hace 17 años: "Mi hermana aguantó 28 días, tiene el 28 tatuado", explicaba a sus compañeros.

Ante esta apreciación, Miri y Marieta comenzaban a alabar a Sofía, asegurando que les encantaría conocerla porque "se la ve muy maja y muy guapa", a lo que él reaccionaba: "Mi hermana ha salido a la familia de mi padre, aunque no lo parezca, pero lo dice todo el mundo. Ya te la presentaré si ella quiere".

Ángel Cristo, dispuesto a reconciliarse con su hermana Sofía: "Ella se ha posicionado, pero eso me da igual"



⬇️ Clic en la imagen para leer la noticiahttps://t.co/pzHD4GPZvO — Bekia (@bekiaes) April 7, 2024

Una frase que parece desvelar su intención de acercar posturas: "Yo con mi hermana estoy bien, no la he hecho nada ni ella a mi. Ella se ha posicionado, a mi eso me da igual, si ella quiere ver a mi hija la puede verla cuando quiera", afirmaba el concursante.