Bárbara Rey recibe la estocada final y no llega precisamente de su hijo

Ana Herminia, la novia de Ángel Cristo, ha concedido una entrevista donde ha cargado duramente contra Bárbara Rey, desvelando detalles, hasta ahora desconocidos sobre su relación.

La "nuera" de la ex vedette, ha abierto la caja de los truenos en una entrevista para el canal de YouTube de Ricky García, fuera de los platós de Telecinco, donde participa como defensora en Supervivientes de Cristo Jr.

Después de la polémica entrevista de Ángel Cristo Jr. en De viernes, la relación madre-hijo pasa por su peor momento. Incluso delante de las cámaras de Supervivientes, no ha dudado en llamar "maltratadora infantil" a madre, provocando la ira de ésta y de su hermana, Sofía Cristo, que se ha posicionado desde el principio del lado de su madre.

Sin pelos en la lengua

La entrada en la familia de Ana Herminia, la novia de Cristo Jr., es un foco de polémica añadido al desencuentro familiar. Más si cabe, tras la entrevista de más que ha concedido recientemente en un podcast, donde se muestra desafiante con Bárbara Rey, y no ha dudado en desvelar detalles aún más escabrosos sobre su “suegra”.

Ana, novia de Ángel Cristo, carga contra Bárbara Rey como nunca: "Tendría que darme las gracias de que no va presa"



La pareja del nuevo concursante de Supervivientes 2024 ha denunciado, entre otras perlas, que ha sufrido amenazas por parte del entorno de Bárbara para que guarde silencio: "Yo no saqué la carta. A mí me tendría que dar las gracias por cómo me culpó a mí hoy. Ella no va presa por mí, porque su hijo no iba a declararse culpable", ha explicado ante los micrófonos.

"Me debería dar las gracias de que su hijo esté vivo gracias a mí. Porque Ángel no quería, le daba igual. Y se lo rogué por su niña y por nosotros, que por favor yo lo necesito a mi lado", declaraba conmovida.

"Ángel tuvo que romper el aislamiento de Supervivientes para declararse culpable de un delito que no cometió. Estuvo conectado en la madrugada y yo tuve que hacer magia para que le pudieran llegar las cosas y se pudiera conectar", afirmaba respecto a la sentencia condenatoria de Bárbara Rey en los últimos días.

En su declaración, descarga sin miramientos contra Rey: "He recibido amenazas del círculo más cercano de Bárbara. Me han advertido que deje de hablar y de decir mentiras. Pero eso pasó así, tal cual como te lo cuento. Y, si no, que me la pongan cara a cara y que nos pongan los cables esos, los que te dicen si estás o no mintiendo", explica sin miedo la defensora de Cristo Jr.