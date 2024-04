Escándalo: denuncia a Pedro Sánchez, Terelu y TVE por tráfico de influencias

La muerte de Teresa Campos dejaba la curiosa imagen del presidente del Gobierno visitando el tanatorio. Después se reunía con sus hijas y había fichaje por La 1. Ahora planea una acusación.

Lo que está ocurriendo con Terelu Campos y Televisión Española es absolutamente llamativo. Tras la muerte de su madre, María Teresa Campos, a iniciativa de Pedro Sánchez las hijas de la Campos se reunieron con el presidente del Gobierno, un Sánchez que había asistido al tanatorio para despedirse de la gran comunicadora malagueña.

Despedida semanas atrás de Telecinco, Sálvame y de La Fábrica de la Tele, poco después de su reunión en La Moncloa trascendía que Terelu fichaba por TVE. La mayor de las Campos se incorporaba el plantel de colaboradores de Mañaneros, el programa de Jaime Cantizano en La 1, y también en Bake Off: famosos al horno, el talent de cocina que ha sido un rotundo fracaso en la televisión pública.

La polémica acecha ahora a Terelu porque lo que no dejaba de ser una intuición, ya les contamos el pasado mes de octubre en ESdiario que su fichaje por RTVE correspondía a un ‘dedazo’ ordenado desde La Moncloa, ahora se ha convertido en realidad tras la denuncia de su ex, el periodista deportivo Pipi Estrada, que no ha dudado a decir públicamente que se trata de un delito de tráfico de influencias.

“Si tú pagas en una empresa privada, pues es una empresa privada que hace y deshace como quiere, pero con el dinero que pagamos todos, cuando hay un tráfico de influencias...”, ha denunciado Estrada este fin de semana en el plató del programa de la principal cadena Mediaset España, Fiesta.

Terelu Campos y Pedro Sánchez: grave acusación

Ante la gravedad de las acusaciones, la presentadora del espacio, Emma García, se veía obligada a intervenir y advertir a su colaborador: “Cuidadito, cuidadito. Te digo que estás en directo”, decía García pero eso no arrugaba a Pipi Estrada (últimamente critica mucho a su ex en sus intervenciones en televisión) que se reafirmaba en sus argumentos: “ha tenido una ayuda”.

Quizás advertida por el pinganillo la presentadora de Fiesta insistía en desmarcarse de la acusación: “Esto es lo que dice Pipi y no me hago responsable de los comentarios de mis colaboradores”.

Lógicamente estas palabras han llegado rápidamente a la principal afectada que, a diferencia de TVE o de la propia Moncloa, sí ha respondido a la denuncia formulada por su ex pareja y lo ha hecho ante una reportera de Telecinco en el photocall del concierto que este fin de semana ha celebrado Isabel Pantoja en Madrid:

“Espero que un compañero tuyo se retracte porque me ha acusado de un delito. Un beso enorme a Emma”.

Pero no, de momento Pipi Estrada no ha rectificado o ni siquiera puntualizado sus palabras en el programa de las tardes de los fines de semana en Telecinco.

Por último, el propio Estrada había anunciado que la mayor de Las Campos había sido despedida del programa de Cantizano, cosa que no se ha producido porque este viernes se incorporaba a Mañaneros como una contertulia más, tal y como publicaba en exclusiva en ESdiario Jesús Manuel Ruiz, por "orden suprema".