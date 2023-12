La terrible confesión en antena sobre Cocha Velasco de Parada hiela la COPE

Es la noticia del fin de semana y ha alterado la agenda informativa del día alterando portadas o escaletas de radio y televisión. Esto ha provocado testimonios sobre la artista impactantes.

Este sábado les contamos en ESdiario la triste noticia del fallecimiento de la querida actriz y cantante, Concha Velasco. La artista vallisoletana moría en Madrid esta madrugada a los 84 años de edad.

Como era de esperar, el hecho ha alterado las programaciones de las radios y las televisiones. Los medios, como este, se han volcado con una noticia que ha conmocionado al mundo de artisteo nacional.

El programa Fin de Semana de COPE, que dirige Cristina López Schlichting, levantaba su programación este sábado desde las 11 de la mañana para hacer un recorrido a la vida artística y personal de Velasco y recabar también testimonios sobre su vida.

El primero en intervenir era el conocido periodista José Manuel Parada, amigo de Concha desde hace décadas y curiosamente la actriz y presentadora vallisoletana ha sido quien le ha sucedido, como Parada recordaba a los oyentes de la Cadena COPE, en varios programas como Cine de Barrio el mítico programa de los fines de semana en La 1 de TVE.

Parada narraba a los oyentes algunas de sus vivencias con Concha y reconocía que no la había visitado mucho mucho en su residencia porque tenía "miedo a molestar". Pero finalmente lo hacía hace unos meses porque, confesaba a los oyentes, "me llamó Manuel [su hijo] porque me había visto en la televisión y le dijo 'oye, Paradita no ha venido a verme'. Entonces al poco tiempo pasé una tarde maravillosa con ella y con su hijo. Estaba con la cabeza tan lúcida y recordaba todos nuestros trabajos juntos", decía José Manuel Parada.

La penosa confesión de Parada

Pero, sin duda, lo que más estremecía a los oyentes era un detalle que aportaba el periodista José Manuel Parada y del que estaba totalmente arrepentido:

"Fíjate hace solo tres días [el 29 de noviembre] fue su cumpleaños e iba a ir a visitarla para llevarla también un regalito, pero como tenía que preparar cosas para el nuevo programa de Telecinco, De Viernes, en el que intervengo ya dije, lo dejo para el lunes... Pero mira, lo que ha pasado ahora y me he quedado sin poder verla. Eso me ha enseñado algo que voy a aplicar desde ahora: 'no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy...', decía un apenado Parada que conmovía no solo a López Schlichting, que le escuchaba en silencio y con atención, sino a todos los oyentes de la COPE.

Como les hemos contado desde primera hora de la mañana de este sábado 2 de diciembre, la actriz y presentadora de televisión Concha Velasco ha fallecido en la madrugada del sábado 2 de diciembre en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda tras sufrir una complicación en su enfermedad. La noticia se ha dado a conocer a través de un comunicado que han realizado sus hijos Manuel y Paco, quienes la acompañaban en la residencia de Las Rozas donde vivía hace algunos días por su 84 cumpleaños.

"A los medios de comunicación, con enorme gratitud y pesar:

Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 a las 02:00 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los Santos Sacramentos, a consecuencia de una complicación en su enfermedad.

No tenemos más que palabras de agradecimiento para el personal del hospital, y el de las residencias Santa Matilde y Orpea Punta Galea que tan bien han cuidado de ella en estos difíciles tiempos.

Somos unos afortunados por haber gozado de la mejor madre del mundo y por recibir el cariño de tantos españoles que la quieren y la admiran. Gracias a todos.

Rogamos una oración por el descanso eterno de su alma. Nuestra familia también se lo agradecerá. Sus hijos, Manuel y Paco.".