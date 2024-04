La nuera de Carmen Borrego no se traga su papelón: amenaza con tirar de la manta

Goya a mejor actriz revelación para ella. Paola Olmedo detesta a la madre de su aún marido. No va a mantener silencio; esta guerra es suya, la quiere ganar y va a sacar toda la artillería.



La menor de las hijas de Teresa Campos se ha reído de la productora Cuarzo y de la presentadora Sandra Barneda. Por su “coño” no se bajó de la barca. Normal. Es amiga de Rocío Carrasco. Y nunca olvidaremos aquella mítica frase que destrozó a un programa y a una cadena. Sin remontar. “No tiene coño….”, gritaba entre fucsia y lágrimas de actriz meritoria la hija de Rocío Jurado.

¿Qué es Carmen Borrego?



Para el ciego, es la luz ☀

Para el hambriento, es el pan 🍞

Para el sediento, es el agua 💧

Para el solitario, una compañera 🤗

Para la televisión, una estrella ⭐



🏝 #ConexiónHonduras4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/kydZIolZiY — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

De aquellos polvos, estos lodos. Carmen Borrego no se baja de la barca por mucha petición de la compañera del periodista César Muñoz en la pasada gala de Supervivientes este pasado domingo. No le ha sido suficiente lo que le ha dado la producción del programa el día que se fue a una revisión médica. No. Quería volver a España. Ya no aguantaba más. 60.000 euros en tres semana es más que suficiente. Ahora le toca dirigir en la sombre el programa Así es la Vida. Y quitar colaboradores cuando considere que no son idóneos. Y a una amiga. Dicho sea de paso.

Antes de abandonar Honduras recibe la noticia del divorcio de su hijo José María Almoguera de Paola Olmedo. Lágrimas de cocodrilo. La nuera y la suegra no se pueden ver. Dos años sin tener la mínima relación. Un entierro y un bautizo. Compromiso puro.

Paola Olmedo (a la izquierda) y Carmen Borrego se detestan.

Olmedo detesta a la madre de su aún marido. No va a mantener silencio. Esta guerra es suya. Y la quiere ganar. Y va a sacar toda la artillería. Durante el tiempo que Carmen Borrego fue colaboradora de Sálvame cometió las imprudencias suficientes para que la madre de su único nieto no la quiera ni de cerca. La detesta.

El domingo cuando Borrego recibe la noticia decide cambiar la hoja de ruta en relación con su nuera. No quiere que vaya a platós a contar lo que incluso su todavía marido le ha narrado de su madre. De su tía. De la relación con Teresa Campos. Y todo en el núcleo más íntimo y familiar. Paola Olmedo es conocedora de lo que allí sucedió. Y también conoce cuántas veces fueron a visitar a la fallecida comunicadora. Entre pocas y muy pocas.

El Clan Campos y su intento de contentar a Paola Olmedo para que no hable

Estos días se rumorea entre las bambalinas del corazón que el hijo de Carmen podría hacer unas declaraciones en exclusiva en una revista de los miércoles. La intención es dejar todo en un plano muy cordial para que su mujer no hable. La podría dejar en el mejor plano descriptivo. Sería una manera de contentar a la otra parte. Olmedo no se va a quedar callada. Quiere contar quién es quien es esta relación. Este miércoles saldremos de dudas.

Carmen Borrego empieza a tener más miedo que hambre. Hambre lo que se dice hambre en la isla no ha pasado. Ante el apretón de rabia, bocadillo de panceta. Es lo que le gusta. Y un pitillo que rebaja los nervios. A partir de ahora tendrá que tomar muchos de una cosa y de la otra.

A Paola no le valen las lágrimas de cocodrilo de su suegra este pasado domingo. Conoce lo que es llorar y lo que es fingir. Ahora Carmen adoptará el papel de abuela complaciente y la nuera el suyo propio. Comienza el espectáculo. Ha nacido una actriz revelación, Carmen Borrego. Y tiene a su mejor antagonista.