El hombre que “salvó” a Rocío Carrasco fulminado en TVE

El directivo finiquitado que rescató a la hija de Rocío Jurado del olvido es muy “amigo” de la contratación externa a productoras para las televisiones públicas. ¿Quién la protegerá ahora?



Su nombre es José Pablo López. Hasta este martes un hombre poderoso en TVE. Su jefa y directora general de RTVE, Elena Sánchez, ha decidido “matarlo” antes de su propio cese. Los últimos meses han estado marcados por el enfrentamiento entre Sánchez y López. Criterios diferentes en contratación.

La jefa tuvo que parar los pies al director de contenidos de la cadena pública. La posible incorporación de Belén Esteban al ente púbico hizo explotar la relación entre la jefa y su mano derecha. A Elena Sánchez la cesa el Sanchismo y a José Pablo López lo deja en la calle su jefa. De momento.

Este miércoles, en una votación con cinco votos a favor y cuatro en contra, la consejera Concepción Cascajosa fue elegida como presidenta de RTVE, en sustitución de Elena Sánchez.

López fue el mentor de la llegada de Rocío Carrasco a TVE después de destrozar Telecinco con su docuserie o cuento chino según. La primera aparición fue el 8 de marzo de 2023 en el programa de Julia Otero coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Una noche más de miedo que de reivindicación. Después llegó su contratación en Bake Off: Famosos al Horno. López también ha sido el ejecutivo que decidió tener en su plantilla a Terelu Campos, Lydia Lozano y Jordi González. Ha recogido a todos los expulsados del mundo Mediaset. Su última operación de contratación era David Broncano con La Resistencia por 43 millones de euros por tres temporadas. Una cifra casi impensable para una televisión pública. López lo puede hacer posible.

El hombre que rescató a Rocío Carrasco del olvido es muy “amigo” de la contratación externa a productoras para las televisiones públicas. Así realizó durante el tiempo que fue director general de Telemadrid hasta que fue cesado con la llegada de Isabel Díaz Ayuso sin necesidad del apoyo de Ciudadanos con Ignacio Aguado en mayo de 2021.

López fue nombrado durante el gobierno de Cristina Cifuentes. La expresidenta metió al enemigo en casa. Aguado lo hizo grande. Ayuso le “cortó” la cabeza.

José Pablo tiene fijación con la contratación de productoras y muy lejos de la producción propia que es que lo que tendría que suceder en las televisiones públicas con sus funcionarios fijos pagados con los impuestos de los contribuyentes.

José Pablo López y el "veto" a periodistas

El hasta este martes director de contenidos de RTVE también tiene especial obsesión con vetar a periodistas que no son de su cuerda (o considera que no son) para que no puedan trabajar con las productoras que él mismo elige para que aterricen en las cadenas públicas en las que trabaja como directivo. Así sucedió en en el extinto programa Plan de Tarde que presentaba Toñi Moreno la temporada pasada. Pidió en retiradas ocasiones a Tesseo producciones que fulminase a algún colaborador. Ante la negativa de la productora, se cargó el programa de la parrilla de TVE. El hombre que iba para cura sigue siendo muy recordado en la cadena COPE, La Sexta, Telemadrid y actualmente entre los trabajadores de TVE quienes ahora celebran su cese. En silencio, claro.