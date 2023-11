La ausente Victoria Federica sí envió una felicitación a la princesa Leonor

A pesar de que tomó la decisión de no acudir a la celebración familiar del 18 cumpleaños de la princesa Leonor, Victoria Federica sí dedicó unos minutos de su tiempo en felicitar a su prima.

Fue una de las gran ausentes, pero no la única. Al mismo tiempo que su prima, la princesa Leonor, alcanzaba la mayoría de edad, Victoria Federica se encontraba en Perú apoyando a uno de sus grandes amigos, el torero Andrés Roca Rey. La hija de la infanta Elena cogía un avión con hacia el país latinoamericano hace algunos días, tomando así la decisión de perderse uno de los grandes eventos familiares, el 18 cumpleaños de la princesa Leonor.

Victoria Federica no tuvo reparos en enseñar que había decidido no acudir a la celebración de cumpleaños de su prima, y mientras que la princesa Leonor soplaba las velas, ella publicaba varias imágenes en sus redes sociales al otro del charco. Victoria Federica se mostró muy relajada junto a varios amigos con los que ha viajado hasta Perú.

El mensaje de felicitación de Victoria Federica

A pesar de su decisión de no acudir a la celebración, Victoria Federica sí se ha acordado de la princesa Leonor, a quien ha enviado un mensaje de felicitación a través de las redes sociales: "Hoy es un gran día para ti y para España, estoy segura de que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños!".

Esta no es la primera felicitación que Victoria Federica le dedica a su prima. El pasado 7 de octubre durante la Jura de Bandera de la princesa Leonor, la influencer tuvo un gesto parecido, publicando una fotografía de la princesa Leonor junto a un corazón blanco.

Victoria Federica no fue la única ausente en la celebración

La ausencia de la hija de la infanta Elena no fue la única en ese día tan señalado para la princesa Leonor. Además de Victoria Federica, tampoco pudo acudir a las celebraciones de El Pardo su otro primo, Juan Urdangarín, aunque los motivos son muy diferentes a los de Victoria. El hijo mayor de la infanta Cristina no pudo acudir porque, al residir en Londres, no gozaba de un día festivo, por lo que no se pudo trasladar a Madrid.

Quienes sí estuvieron presentes fueron sus primos Froilán, Pablo, Irene y Miguel, las infantas Elena y Cristina, el rey emérito, y toda la familia Ortiz Rocasolano, que no quisieron perderse un día tan especial en la vida de la princesa Leonor. A pesar de que casi toda la familia Borbón estuvo presente, la ausencia de Victoria Federica sentó muy mal a la Reina Sofía. Tal y como apuntaron desde "TardeAR": "a reina Sofía en el caso tanto de esta decisión que ha tomado Victoria Federica no está contenta".