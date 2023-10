El desplante de Victoria Federica a Doña Leonor en su fiesta noquea a su abuela

El cumpleaños de la Princesa de Asturias se acerca y con él la Jura de la Constitución y la fiesta privada en el Palacio del Pardo. Las informaciones familiares sobrevuelan La Zarzuela.

La Princesa Leonor cumple 18 años el próximo martes 31 de octubre. Un día histórico en el que la heredera al trono jurará la Constitución ante las Cortes Generales en un solemne acto institucional que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados y al que, en principio, tan solo está prevista la asistencia de sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, y su hermana la Infanta Sofía.

Posteriormente, la Princesa de Asturias celebrará su mayoría de edad con una fiesta privada y familiar que tendrá lugar en el Palacio Real del Pardo y a la que, según algunos medios, asistirán los Reyes Juan Carlos y Sofía y las tías de Leonor, las Infantas Elena y Cristina, pero según otros los Eméritos no estarían invitados.

Lo que no está confirmado definitivamente es la presencia de todos sus primos y las especulaciones llueven por los mentideros del corazón. Se rumorea por ejemplo que Froilán (que reside en Dubai desde hace meses y está volcado en la preparación de la Cumbre del Clima que tendrá lugar en el Emirato a finales de noviembre) no podrá acudir, al igual que su hermana Victoria Federica, con un viaje con amigos previsto desde hace meses que no puede cancelar.

Una versión que nada tiene que ver con la otra que corre estos días como la espuma, y que pasaría porque la hija de la Infanta Elena habría declinado la invitación por "desavenencias" con la Familia Real después de que el Rey Felipe no quisiese coincidir con ella y su hermano este verano en Palma de Mallorca.

Otra historia bien distinta sucedería con los Urdangarin Borbón, que al parecer sí estarán al lado de la Princesa de Asturias en un día tan especial para ella. Se da por hecha la presencia de sus primos Irene y Miguel, mientras que Juan y Pablo lo intentarán aunque por el momento no saben si sus compromisos profesionales se lo permitirán.

Polémica en torno a los invitados al cumpleaños de la Princesa Leonor

Una celebración no exenta de polémica, puesto que hay quienes aseguran (como Alessandro Lequio) que el Emérito se estaría pensando si acudir después de que le hayan prohibido estar presente en el Congreso de los Diputados cuando su nieta jure la Carta Magna como heredera al trono.

Los reporteros preguntaron a la Reina Sofía sobre este asunto a su llegada a la estación de Atocha de Madrid este miércoles a última hora de la noche tras visitar el Banco de Alimentos de Reus. Volcada en esta causa solidaria, la Emérita demostró una vez más su lado más cercano con algunos de los voluntarios, con los que charló con una gran sonrisa.

Una actitud relajada que también se le pudo ver a su regreso a la capital, saludando con educación y amabilidad al personal que la aguardaba a su llegada. Sin embargo, y fiel a su discreción, Doña Sofía prefirió mantenerse al margen de lo que se ha publicado sobre la celebración privada de la mayoría de edad de la Princesa Leonor y dejó en el aire si finalmente la podremos ver en el Congreso de los Diputados o no, y si Don Juan Carlos viajará a España para estar al lado de su familia en un día tan especial a pesar de su no presencia institucional.