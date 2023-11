Jorge Javier Vázquez filtra datos privados del estado de salud de Concha Velasco

El presentador de Mediaset ha dado detalles sobre una visita muy íntima y especial que el pasado domingo giraba a la residencia de Concha Velasco, enferma desde hace años.

Jorge Javier Vázquez está muy activo últimamente en su revista de cabecera, Lecturas. El presentador de Badalona –ahora mismo sin proyecto alguno en Mediaset tras la cancelación de Cuentos Chinos- tiene más tiempo para escribir y lo hace con frecuencia, sobre todo después de recibir el alta médica, en su blog Vidas Propias.

Tal y como les hemos contado esta semana el presentador de Telecinco sorprendía dedicando unas palabras y unos consejos para la Princesa Leonor que en el fondo no hacían más que cuestionar el futuro de nuestra Monarquía, unas líneas cargadas de polémica.

Como sorprendente han sido también sus revelaciones de una visita muy especial que el pasado domingo realizaba en su residencia a la actriz, cantante y presentadora, Concha Velasco. Y lo ha hecho aportando datos muy íntimos y privados del estado real de salud de la vallisoletana.

Es verdad que arranca aclarando que ha pedido permiso al hijo de Concha, Manuel, para escribir sobre el asunto pero sorprenden los detalles porque hasta ahora se había impuesto el mutismo sobre el delicado la salud de la artista.

Así, el ex presentador de Sálvame cuenta los prolegómenos de ese esperado reencuentro con Velasco: “El día anterior me escribió un mensaje su hijo Manuel para ver si podía ir al día siguiente a las cuatro y, por fin, después de algunos infructuosos intentos, pude encontrarme con Concha y su hijo. Le he pedido permiso a Manuel para escribir sobre la tarde que pasamos juntos. Vi a Concha exquisitamente atendida. Amorosamente cuidada por su hijo, que le recuerda constantemente anécdotas que provocan risa”.

Jorge Javier y su amistad con Concha Velasco

Y cuenta el de Mediaset, que no está pasando precisamente por su mejor momento profesional y personal, en la revista además que “desconozco si el domingo que fui a visitar a Concha Velasco la actriz llevaba base, maquillaje o qué sé yo. El caso es que tenía un aspecto estupendo”.

“Paseé con ella, estuve con ella en su habitación y me dio mucha alegría saber que recibe visitas sin cesar. Que su hijo tiene que modularlas escrupulosamente para que no se amontonen y así, todos aquellos amigos que deseen visitarla, puedan tener su momentito con ella”, detalla sobre el tiempo que pasó con Concha Velasco”.

Y concluye con una reflexión final: “Concha Velasco sigue con nosotros, sonriendo y recogiendo el cariño que ha sembrado después de tantísimos años de entrega a un público que no la olvida jamás. No podía ser de otra manera”.